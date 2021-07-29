الخميس 29 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شركات الطيران الروسية تتقدم بإخطارات لتسيير رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ والغردقة

السياحة الروسية
السياحة الروسية

شفت مصادر مسئولة بسلطة الطيران المدني المصري، عن تقدم عددا من شركات الطيران الروسية الوطنية والخاصة لمسئولي وزارة النقل الروسية خلال الأيام الماضية، للموافقة لها بتسيير رحلاتها المنتظمة وغير المنتظمة" الشارتر" بين المطارات الروسية والمدن السياحية المصرية، عقب التشغيل الفعلي والرسمي للرحلات الروسية الى المنتجعات السياحية المصرية أسطس المقبل، وذلك في محاولة من الجانب الروسي لزيادة معدلات التشغيل الجوي والركابي بين المطارات المصرية والروسية، وكذا حرص وزارتى السياحة والآثار والطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة الى المدن المصرية خلال الفترة الحالية .

 

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أن 9 شركات طيران روسية وطنية وخاصة ستتقدم بإخطارا للجهات المختصة بسلطة الطيران المدني المصري ووزارة النقل الروسي، للسماح لها أيضا بنقل الأفواج السياحية الروسية بين المطارات الروسية وشرم الشيخ والغردقة، وذلك في ظل حرص كافة شركات السياحة والطيران الروسية على تسيير رحلاتهم السياحية إلى المدن المصرية، عقب تعليق استغرق أكثر من 6 سنوات متتالية.
 

وأشارت المصادر إلى أن الوفود الأمنية الروسية التي قامت بالتفيش على المطارات المصرية خلال السنوات العديدة الماضية، قد أشادت بالتجهيزاتت الضخمة والإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها المطارات السياحية المصرية، فضلا عن تشديد الإجراءات الأمنية والتأمينية وتزويد تلك المطارات بأحدث الأجهزة الأمنية المعمول بها بكبريات المطارات العالمية، وكذلك تشديد الاإراءات والتدابير الصحية والوقائية التي تتبعها سلطات مطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين.

 

وأوضحت المصادر، أن الحركة الركابية والجوية بين مطار القاهرة والمطارات الروسية تشهد حاليا زيادة كبير في معدلات التشغيل الجوي والركابي، والتي وصلت إلى ما يقرب من 20 رحلة يوميا بين القاهرة وروسيا، حيث يتم تقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية الروسية، مشددا على حرص مسئولي وزارة الطيران المدني على تلبية كافة الاحتياجات الخاصة بالجانب الروسي.

شركات الطيران الروسية عودة الرحلات الروسية مطار الغردقة مطار شرم الشيخ تنشيط السياحة

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وائل لطفي

كل هذا الفساد

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