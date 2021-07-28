الأربعاء 28 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تعليق الدراسة فى ليبيا حتى منتصف أغسطس

الدراسة في ليبيا
الدراسة في ليبيا

قررت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الأربعاء، تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم إلى الخامس من أغسطس المُقبل.

 

جاء ذلك عقب اجتماع لوزير التربية والتعليم، موسى المقريف، مع رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة، ومُدير المركز الوطني لمُكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجّار.

 

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإن الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، توصل إلى تعليق الدراسة حفاظاً على صحة الطلاب والمعلمين وحرصاً على سلامتهم وأسرهم، موضحا أنه تم مناقشة الوضع الوبائي في عموم البلاد، وبالأخص في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

 

وشهد الاجتماع تفاعل أعضاء اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة عن المناطق الوسطى، والجنوبية، والشرقية عبر الدوائر المغلقة؛ لتعذر حضورهم ومشاركتهم في الاجتماع.

 

واستهل المقريف مثمناً جهود اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة في متابعة اِلتزام 4300 مؤسسة تعليمية في كامل التراب الليبي بالإجراءات الاحترازية، مبينا أن اِخضاع الخطة الدراسية إلى التغييرات أمراً ممكناً، طالماً أن الأمر يتعلق بصحة كافة أركان العملية التعليمية، معلمين، وإداريين، وطلاب، وأفراد حراسات وأسرهم.

 

ولم يُخْفِ النجار في كلمته سرعة انتشار المتحور الهندي، مُشدداً على أهمية كسر سلسلة حلقة الفيروس باستخدام التطعيمات على نطاق واسع، ووقف جميع التجمعات، وحركة انتقال المواطنين؛ لما تسببه من مخاطر في انتشار الجائحة.

 

وفي ختام الاجتماع، اتفق الحضور على عقد اجتماع الأربعاء المُقبل لتقييم الوضع الوبائي في عموم البلاد، واتخاذ قرار بعودة الدراسة، وإجراء الامتحانات، أو الاستمرار في الإغلاق، كما اتفقوا على ضرورة الالتزام بتطبيق الإطار الوبائي، إضافةً إلى توزيع الأدلة الاسترشادية والبروتوكول الصحي على كافة المؤسسات التعليمية في ربوع البلاد.

 

يذكر أن الاجتماع حضره مدير إدارة شؤون الجامعات بوزارة التعليم الدكتور “سعد التائب”، والمستشار بوزارة  التعليم الفني والتقني، مراد الكرداسي.

 

وسجلت ليبيا اليوم 31 وفاة و3161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في البلاد.

ليبيا وزارة التربية والتعليم تعليق الدراسة فيروس كورونا المؤسسات التعليمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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