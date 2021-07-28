الخميس 29 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جلسة تشاور مجتمعي لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع «مترو أبو قير» بالإسكندرية

اجتماع محافظة الإسكندرية
اجتماع محافظة الإسكندرية

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، جلسة الاستماع والتشاور المجتمعي الخاصة بعرض نتائج دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية لمشروع "إنشاء مترو أبو قير"، لمناقشة الأثر البيئي للمشروع وآثاره على البيئة المحيطة والمجتمع. وذلك بمبني الديوان العام للمحافظة.

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محافظة الإسكندرية

وجاء ذلك بحضور؛ العميد أح. أحمد الكرداني رئيس الشعبة الهندسية للمنطقة الشمالية العسكرية، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء شريف ليل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالإسكندرية، ومحمد صلاح مدير عام الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية، ورؤساء الأحياء والمديريات وممثلي الجهات المختلفة، وممثلي المجتمع من جميع الفئات.

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اجتماع محافظة الإسكندرية

ورحب الشريف بجميع الجهات المشاركة في الجلسة، موضحا أن المحافظة من جانبها حريصة على القيام بالتنسيق بين كافة الجهات والأجهزة والمتخصصين وجميع فئات المجتمع وطرح كافة المشاكل والتحديات الخاصة بمشروع مترو أبو قير.

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اجتماع محافظة الإسكندرية

من جانبه؛ قال نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أن لقاء اليوم هام جدا للحديث عن مشروع  يعد من أقوي المشروعات التي ستخدم مواطني الإسكندرية ويأتي في إطار رؤية الدولة نحو الجمهورية الجديدة، مؤكدًا على ضرورة تعظيم الاستفادة من هذا المشروع بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأوضح أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع جميع الجهات والأجهزة والمتخصصين المعنيين لتحديد المسار النهائي والدراسة النهائية لمشروع مترو أبو قير بطول ٢١.٧ كم، وتكلفة ١.٧ مليار يورو، وإجمالي عدد المحطات ٢٢ محطة.

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اجتماع محافظة الإسكندرية

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلي زيادة الطاقة القصوى للركاب إلى ٤٠ ألف راكب ساعة/  اتجاه. وتقليل زمن الرحلة من ٥٠ دقيقة إلى ٢٥ دقيقة. وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من ١٠ إلى ٢.٥ دقيقة.

وخلال الجلسة؛ تم استعراض العرض التقديمي لدراسة تقييم الأثر البيئي الخاصة بالمشروع والتي قامت به شركة إكوكنسرف للحلول البيئية، وشملت نبذة عن المشروع وصفه وأهميته، ومسار المشروع والمحاذاة والمحطات التنفيذية للمشروع ومراحل الإنشاء، المتطلبات القانونية والمؤسسية للمشروع، منهجية تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية، ومميزات وإيجابيات المشروع، التأثيرات الإيجابية والسلبية.

عقب ذلك تم فتح حوار موسع مع ممثلي المجتمع السكندري حول المشروع لطرح كافة الاستفسارات التي تدور بأذهان المواطن السكندري وقام ممثلي الهيئة القومية للأنفاق بتدوين كافة الملاحظات بها.

جلسة الاستماع والتشاور المجتمعي مترو ابو قير الإسكندرية الجهات والأجهزة مشروع الأثر البيئي المجتمع السكندري

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

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