موسكو: ميقاتي سيواجه مهمة صعبة ونأمل بالتشكيل السريع لحكومة ذات كفاءة

علقت وزارة ​الخارجية الروسية​، على نتائج ​الاستشارات النيابية​ الملزمة، و​تكليف​ ​نجيب ميقاتي​، ​تشكيل الحكومة​.

ورأت الخارجية الروسية فى بيانها، اليوم الأربعاء، أنه مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع اللبنانى، سيواجه نجيب ميقاتي مهمة صعبة، متابعة: "مع ذلك، فإننا نأمل بالتشكيل السريع لحكومة ذات كفاءة تتمتع بدعم القوى السياسية الأساسية اللبنانية ويلبي ذلك المصالح الوطنية الحقيقية للجمهورية اللبنانية التي تربط ​روسيا​ بها العلاقات الودية التقليدية".

واعتبرت أن الأداء الفعال لمؤسسات الدولة هو المفتاح لضمان سيادة لبنان وحدة أراضيه، وفقا لموقع النشرة اللبنانى.

ودعت الخارجية الروسية ممثلي جميع الأوساط الاجتماعية والسياسية والطائفية اللبنانية إلى إبداء نهج مسؤول والاستعداد للحوار البناء ولإيجاد الحلول التوافقية مراعاةً للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها لبنان.

من جانبه، أكد نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني المكلف، اليوم، أن القوى الدولية تدرك أنه إذا انهار لبنان بالكامل فسيكون ذلك بمثابة صدمة للشرق الأوسط بأكمله.

وقال رئيس الوزراء اللبناني المكلف في تصريحات لوكالة بلومبرج، إنه لا يمكنه محو آثار التدهور في لبنان ولكن سيعمل على وقفه، ويأمل أن يحدث ذلك خلال أول 100 يوم لحكومته.

وأضاف ميقاتي: أحظى بالدعم الدولي المطلوب من الاتحاد الأوروبي وفرنسا خاصة لتشكيل الحكومة والقوى الدولية تدرك أنه إذا انهار لبنان بالكامل فسيكون ذلك بمثابة صدمة للشرق الأوسط بأكمله".

وكشف رئيس الوزراء اللبناني المكلف عن أنه يحظى بالدعم الدولي المطلوب من الاتحاد الأوروبي وفرنسا خاصة لتشكيل الحكومة، مؤكدا أن حكومته ستتدخل في كل القرارات المتعلقة بالأموال في لبنان لأن هذه الأزمة تتطلب صانع قرار.

ولفت ميقاتي إلى أن الولايات المتحدة ستكون منفتحة على دعم لبنان، مشددا على أن لديه الدعم الدولي والخبرة الاقتصادية لوقف انهيار لبنان.