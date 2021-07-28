الأربعاء 28 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات والسودان يبحثان تعزيز العلاقات الاستراتيجية

محمد بن زايد
محمد بن زايد

بحث وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتية محمد بن أحمد البواردي، اليوم الأربعاء، مع رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية للإمارات سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين.

وأكد وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتية محمد بن أحمد البواردي خلال اللقاء مع رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام): متانة وعمق وتميز العلاقات مع السودان، القائمة على البعد التاريخي والمصالح الأخوية المتبادلة والشراكات العسكرية والاقتصادية والتنموية، التي تخدم التنمية الشاملة في كلا البلدين، فضلاً على تعاونهما في القضايا، التي تهم المنطقة العربية. 

وجرى خلال اللقاء بين وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتية ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية، بحث العلاقات الثنائية التاريخية والاستراتيجية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين، وسعيهما لتطوير التعاون في المجالات كافة، خاصة في المجال العسكري والدفاعي كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع الإمارات، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به الإمارات في دعم القضايا العربية والمحافظة على أمن واستقرار وهوية المنطقة.

وأكد الجانبان سعي البلدين المتواصل لتعزيز علاقات التعاون بينهما وتطويرها في كل الجوانب، كما أكدا أهمية تضافر الجهود العربية والتنسيق مع المجتمع الدولي، لإعادة الأمن والاستقرار في عدد من الدول العربية وبناء مؤسساتها الوطنية ورفع المعاناة عن شعوبها ومحاربة العنف والتطرف، الذي تمارسه وتنفذه التنظيمات الإرهابية.

وجاء اللقاء في إطار التشاور والتنسيق المستمرين بين الأشقاء والذي يدعم التواصل بين البلدين ويؤسس لعلاقات متطورة في مجالات التعاون العسكري.

القوات المسلحة السودانية السودان المنطقة العربية الدفاع الإماراتية الإمارات

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كل هذا الفساد

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