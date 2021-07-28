زكى طليمات.. أبو المسرح

زكى طليمات.. مؤسس معهد الفنون المسرحية ورائد المسرح العربى الذى تعلم على يده كبار النجوم فى مصر، وأخرج أكثر من ١٢ عملًا مسرحيًا.

ولد فى ٢٩ أبريل ١٨٩٤ بحى عابدين فى القاهرة، وحصل على البكالوريا من الخديوية الثانوية، والتحق بعدها بمعهد التربية، ثم سافر لبعثة فى فرنسا لدراسة التمثيل والإلقاء. أنشأ معهد الفنون المسرحية لتعليم فن التمثيل، لكن الإنجليز والملك فؤاد قاما بإغلاق المعهد خوفًا من التنوير، لهذا أنشأ زكى طليمات «جمعية الحمير» بمشاركة عدد من الفنانين والأدباء لدعم المسرح فى مصر.

تولى عددًا من المناصب منها: مدير المسرح المصرى الحديث، ومدير المسرح القومى، وأخرج عددًا من المسرحيات وترجم مسرحيات عالمية. شارك فى عدد من الأفلام منها: فيلم «الناصر صلاح الدين» وفيلم «يوم من عمرى»، وحصل على عدد من الجوائز مثل: جائزة الدولة التشجيعية فى الفنون من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب.