الأربعاء 28 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

زكى طليمات.. أبو المسرح

زكى طليمات
زكى طليمات

زكى طليمات.. مؤسس معهد الفنون المسرحية ورائد المسرح العربى الذى تعلم على يده كبار النجوم فى مصر، وأخرج أكثر من ١٢ عملًا مسرحيًا. 

ولد فى ٢٩ أبريل ١٨٩٤ بحى عابدين فى القاهرة، وحصل على البكالوريا من الخديوية الثانوية، والتحق بعدها بمعهد التربية، ثم سافر لبعثة فى فرنسا لدراسة التمثيل والإلقاء. أنشأ معهد الفنون المسرحية لتعليم فن التمثيل، لكن الإنجليز والملك فؤاد قاما بإغلاق المعهد خوفًا من التنوير، لهذا أنشأ زكى طليمات «جمعية الحمير» بمشاركة عدد من الفنانين والأدباء لدعم المسرح فى مصر. 

تولى عددًا من المناصب منها: مدير المسرح المصرى الحديث، ومدير المسرح القومى، وأخرج عددًا من المسرحيات وترجم مسرحيات عالمية. شارك فى عدد من الأفلام منها: فيلم «الناصر صلاح الدين» وفيلم «يوم من عمرى»، وحصل على عدد من الجوائز مثل: جائزة الدولة التشجيعية فى الفنون من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

كل هذا الفساد

الأكثر قراءة

بالأسماء.. القائمة الكاملة لحركة تنقلات الشرطة لعام 2021

بالأسماء.. «الداخلية» تعلن حركة تنقلات الشرطة لعام 2021

تفاصيل اجتماع سيد عبدالحفيظ مع لاعبى الأهلى

موعد فتح الطيران السعودي للمصريين.. أسعار العمرة في الموسم المقبل

3 دبلوم|بوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

اعترافات قاتل زوجته بالمنصورة: فقدتُ أعصابى بعد قراءة يومياتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. بهي الدين مرسي

اصنع عدوك بنفسك

ماجد حبته

تونس تتطهّر.. أو تحاول!

خالد عكاشة

أول عملية تفكيك لألغام تونس الحارقة

د هند جاد

إذا ضربتك مصر على خدك الأيمن فأدر خدك الأيسر لتونس

مؤمن المحمدي

من مجاميعه

مدحت بشاى

تونس و"الإخوان" و "عبير" الاستفاقة

عبد الرحيم طايع

أبعاد عولمية لكورونا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

وسام الاحترام.. واستحقاق الفنان

صور

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

استقبال حافل لهداية ملاك وسيف عيسى بمطار القاهرة الدولي (صور)

عشانا عليك يا رب وغدانا لو تحب.. باعة جائلين في القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

مندوب الصين يدعو إلى وقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب

رياض منصور: الاحتلال فى شتى مظاهره هو الخطر المحدق بأطفالنا

تفاصيل جلسة مجلس الأمن حول الانتهاكات الإسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة