العراق يُسجل أعلى معدل إصابات يومى بـ«كورونا»

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، 13 ألفًا و515 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وهو أعلى معدل إصابات بكورونا في اليوم الواحد؛ ليصل إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى مليون و590 ألفًا و528 حالة.

وذكرت الوزارة- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- أنه تم تسجيل 8 آلاف و217 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى مليون و437 ألفًا و759 حالة بنسبة شفاء 90.4%، مشيرة إلى تلقي 117 ألفًا و78 شخصًا للقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل إجمالي من تلقوا اللقاح في البلاد إلى مليون و575 ألفًا و559 شخصًا.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 66 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 18 ألفًا و484 حالة.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 195.3 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.93 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0800 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 195 مليونا و329 ألف حالة، وإجمالي الوفيات ارتفع لـ4 ملايين و177 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 3.93 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وإيران.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.