في الفرن .. طريقة عمل طاجن بامية وفوائده الصحية

يعتبر طاجن البامية من أشهى الأطباق المميزة والمحببة، يحتوي علي كثيرمن الفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم، ونرصد في السطور التالية طريقة عمله.

طاجن بامية بالعكاوي

المقادير:

نصف كيلو من البامية

كيلو عكاوي

نصف كيلو طماطم

بصلة

ملعقة ثوم مفروم

ملح وفلفل أسود

ملعقة كمون

ملعقة بهارات

التحضير:

يتم غسل العكاوي جيداً بالملح والخل

نضع حلة على النار ونضيف إليها الزيت، ونشوح بها البصل حتى يصفر لونه

نضيف العكاوي مع التقليب، والكمون والبهارات والفلفل الأسود

إضافة الثوم المفروم ويقلب مع المكونات، وعصير الطماطم، تترك المكونات حتى تتسبك

نضيف البامية والفلفل والملح، ونترك المكونات على النار حتى النضج

نحضر طاجنا من الفخار للفرن ونضع به البامية، ويوضع فى الفرن لمدة لا تقل عن 10 دقائق .

فوائد البامية صحيا

تحارب السرطان

تفيد الحامل والمرضعة

تساعد مرضى سكر الدم

تحافظ على صحة العظام

نضارة البشرة

تعزز صحة الأمعاء

تحمي العين

تحسن الذاكرة

تعزز جهاز المناعة

تحتوى على حمض الفوليك

تحتوى على كثير من الألياف

مصدر غنى بفيتامين A C

وفرة من المواد المضادة للأكسدة

منخفضة السعرات الحرارية

لا تحتوى على الدهون المشبعة والكولسترول

نصائح مهمة عند استخدام البامية

- اقطف البامية ذات الملمس المتماسك والمشدود.

- تجنب استخدام قرون البامية المنكمشة أو الناعمة أو داكنة الأطراف.

- جفف البامية قبل تخزينها، واحرص على تخزينها في كيس ورقي أو بلاستيكي لتجنب تعفنها.

- تجنب غسل البامية قبل استخدامها.

- احرص على استخدامها خلال 3 - 4 من قطفها.