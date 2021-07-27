الثلاثاء 27 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

طريقة عمل «بخاري الفراخ» بوصفة فاطمة أبو حاتي

بخاري الدجاج
بخاري الدجاج

يحتار الكثيرون، فى عمل وجبة الغذاء، كل يوم، حيث يفكر البعض فى عمل الوصفات اللذيذة وأخرون يفكرون فى تحضير الأطباق الصحية، ولكن يمكنك تحضير وجبة صحية ولذيذة فى الوقت نفسه، لهذا نستعرض فى السطور التالية طريق عمل بخاري الفراخ بوصفة فاطمة أبو حاتي.

بخاري بالفراخ

 

مقادير الرز البخاري بالفراخ


فرخه متقسمه نصين بالطول (مطلوب 3 انصاف)
٣كوب ارز بسمتي مغسول ومنقوع نص ساعه ومتصفي
كوب زبيب
٢جزره كبيره مبشوره
بصله كبيره مفرومه
كوب طماطم مفرومه
معلقتين صلصه
مكعبين مرقه
معلقه صغيره كمون صحيح
معلقه صغيره بهارات سبعه
معلقه صغيره كسبرة ناشفه
عودين قرفه
ورق لاورا
٢لومي
خليط تحمير الفراخ
معلقه صلصه
معلقتين كبار زيت
معلقة كركم
معلقة صغيره بهارات سبعه
ملح

بخاري الفراخ

طريقه التحضير

-نحضير  صينيه ونضعها على النار ثم نضيف القليل من الزيت حتى يسخن، ثم  نضيف البصل حتى يتشوح قليلا.

-وبعدها نضيف نصف الجزر والزبيب وكل البهارات فى المكونات ونقلبهم على النار حتى يذبل الجزر.
-ثم نضيف الفراخ ونقلبها مع البصل والبهارات ثم نضيف المرقه والصلصه والطماطم والملح والفلفل ونغطيهم ونتركهم حتى التسبيكة.

- ثم نضيف حوالي ٥ أكواب من الماء المغلي ونهدي النار حتى تستوى الفراخ.

نرفعها من النار وندهنها بخليط التحمير وندخلها تحت الشوايه تتحمر
نضيف الارز مكان تسويه الفراخ ونظبط الشوربه ثم نترك الأرز يغلي ويتشرب.

ثم نضيف باقي الجزر والزبيب ونهدي النار حتي تمام النضج

ويقدم الأرز البخاري مع الفراخ المحمره ويزين بالكسبره الخضرا على سفرتك.
 

بخاري الفراخ

فوائد تناول الدجاج:

يحتوى الدجاج على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الهامة، منها البروتين والنياسين والسيلينيوم والفوسفور، ووفقا لموقع "healthline" الطبي، فإن
الحصة الواحدة منه، (85 جرام) من صدور الدجاج غنية ب:

السعرات الحرارية: 122

البروتين: 24 جرام

الدهون: 3 جرام

الكربوهيدرات: 0 جرام

النياسين: 51٪ من القيمة اليومية (DV)

السيلينيوم: 36٪ من الاحتياج اليومي

الفوسفور: 17٪ من القيمة اليومية

فيتامين ب 6: 16٪ من القيمة اليومية

فيتامين ب 12: 10٪ من القيمة اليومية

الريبوفلافين: 9٪ من القيمة اليومية

الزنك: 7٪ من القيمة اليومية

الثيامين: 6٪ من القيمة اليومية

البوتاسيوم: 5٪ من القيمة اليومية

النحاس: 4٪ من القيمة اليومية

بخاري الفراخ

كما أن الدجاج مصدرا هاما البروتين، على وجه الخصوص، لأنه ضروري لبناء وإصلاح أنسجتك والحفاظ على كتلة العضلات، وفي الوقت نفسه، يعتبر السيلينيوم معدنًا نادرًا ضروريًا لوظيفة المناعة السليمة وصحة الغدة الدرقية والخصوبة.
 

بخاري الدجاج شيف فاطمة أبو حاتي فوائد الدجاج الفراخ الغداء

رئيس التحرير

وائل لطفي

أثر النسر

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