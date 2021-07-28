الأربعاء 28 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الفيوم: إنتهاء أزمة ضعف مياه الشرب بقرى سنورس الصيف المقبل

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لقاءًا جماهيريًا مع أهالي قرى مركز ومدينة سنورس، للاستماع إلى مشكلاتهم وإيجاد الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والنائبين رفعت سعيد ضاوي ومحمد ثابت الجمال عضوي مجلس النواب، والأستاذ محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، ووكلاء الوزارة ورؤساء المصالح والمنشآت الخدمية.  

أكد محافظ الفيوم في بداية اللقاء على أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعتبر المبادرة الأكبر خلال ال 100 عام الماضية، لافتاً أن ال ٧ سنوات الماضية شهدت طفرة تنموية بشتى القطاعات، مضيفًا أن جميع مراكز المحافظة ستدخل المبادرة الرئاسية تباعًا.

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أهالي قرى مركز ومدينة سنورس

وأشار محافظ الفيوم الى التنسيق مع وزارة الإسكان وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة لمياه الشرب لوضع الحلول العاجلة لمشكلة ضعف مياه الشرب بقرى سنهور القبلية وغيرها من القرى بمركز سنورس، لافتا أن تلك المشكلة ستنتهي جذريًا الصيف المقبل، وذلك ردًا على مطلب أهالي عدد من القرى منها الزاوية الخضراء وفيديمين وسنهور، وكذا مشكلات الصرف الصحي بتلك القرى.

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أهالي قرى مركز ومدينة سنورس

ووجه المحافظ بأهمية توعية المواطنين بالمحافظة على مياه الشرب ومنع التعدي عليها في ري الحدائق والبساتين، لافتًا إلى انه سيتم التعامل بكل حزم مع المتعدين.

وبشأن مشكلة الزحام ومركبات التوكتوك بمدينة سنورس أكد المحافظ على أنه يجري البحث والدراسة لتوفير مواقع للخدمات كالأسواق والمواقف، لافتًا إلى أنه يجرى دراسة تجهيز موقف لسيارات الأجرة بجانب سور مصنع جرفس للاعلاف.

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أهالي قرى مركز ومدينة سنورس

وبشأن مشكلة الأرض المخصصة للمقابر شمال مدينة سنورس، أوضح محافظ الفيوم أنه تم إنهاء الإجراءات الخاصة بهذا الشأن وجاري تسليم القطع بالتنسيق مع مجلس مدينة سنورس.

كما وجه المحافظ السكرتير المساعد للمحافظة بمراجعة ترخيص أحد المواطنين لبناء قطعة أرض بالجهة المقابلة لمدرسة الساحة بسنورس، كما وجه رئيس مركز مدينة سنورس بمراجعة سويقة سنهور القبلية بجوار المقابر.

وتضمن اللقاء تلقى مطالب عدد من الشباب يرغبون في العمل بالقطاع الخاص، ووجه المحافظ مسؤول القوى العاملة بتوفير فرص عمل لهؤلاء الشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص تبعًا لتخصصاتهم وإمكاناتهم.

محافظ الفيوم يؤكد انتهاء ضعف مياه الشرب سنورس

رئيس التحرير

وائل لطفي

أثر النسر

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