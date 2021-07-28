الأربعاء 28 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

300 جنيه للجلسة.. «الصحة»: حوافز مالية للمتبرعين الدائمين ببلازما الدم

لمتبرعين الدائمين
لمتبرعين الدائمين ببلازما الدم

كشفت الدكتورة نيفين النحاس، المشرف على المشروع القومي للتبرع ببلازما الدم ورئيس الإدارة المركزية للدعم الفني بوزارة الصحة، عن المزايا التى قد يحصل عليها المتبرعين بالبلازما، لافتة إلى أنه يتم إعداد قائمة بالمتبرعين الدائمين، حيث تقدم الوزارة حوافز عينية للمتبرعين عبارة عن هدايا خلال عملية التبرع، وحوافز مالية تتراوح من 200 إلى 300 جنيه فى الجلسة الواحدة فى حالة انتظامه بالتبرع أكثر من 3 جلسات.

وأكدت لـ "الدستور" أن المتبرع لن يشعر بأى أعراض بعد التبرع بالدم، لافتة إلى أن عملية التبرع أمنة ولها شروط محددة أبرزها أن لا يقل العمر عن 18 عامًا، وعدم الإصابة بأي أمراض مزمنة أو فيروسية تنتقل عن طريق الدم.

وأوضحت أن هناك العديد من الفوائد للتبرع بالبلازما أهمها تنشيط النخاع العظمي للمتبرع لإنتاج خلايا دم جديدة، وتنشيط أجهزة الجسم المسئولة عن تجديد بروتينات البلازما، لافته إلى أنه إجراء فحص دوري بالمجان للمتبرع يشمل جميع الأمراض والفيروسات، للاطمئنان على حالته الصحية، منوهة أن مدة التبرع تستغرق ساعة تقريباً.

وأشارت المشرف على المشروع القومي للتبرع ببلازما الدم، إلى أن الوزارة بدأت منذ منتصف يوليو فى مرحلة تجميع البلازما تمهيداً لعملية التصنيع، لافتة إلى أن الوزارة ستقوم بتصنيع مشتقات البلازما لدى الغير أولاً حتى يتم الانتهاء من تجهيز مصنع مشتقات البلازما والمقرر الانتهاء منه خلال عام ونصف على الأكثر.

وأكدت أن الوزارة ستبدأ مرحلة تصنيع مشتقات البلازما لدى الغير قبل نهاية العام الجارى، لافتة إلى إن بلازما الدم مهمة وتستخدم فى علاج العديد من الأمراض منها ومنها الهيموفيليا وأمراض نزيف الدم ونقص عامل التجلط والحروق.

وقالت إنه تم تخصيص 6 مراكز للتبرع ببلازما الدم في المرحلة الأولى من المشروع، فى حين سيتم التوسع فى مراكز التبرع البلازما لتصل إلى 20 مركزًا قبل نهاية العام، لافته إلى أنه جارى بتجهيز باقى المراكز والبالغ عددها 14 مركزاً تمهيداً لافتتاحها، والتى ستساعد فى التوسع فى عدد المتبرعين ونسب البلازما التى يتم تجمعها من المواطنين.

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