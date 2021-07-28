التحفظ على 500 عبوة أدوية منتهية الصلاحية وأعشاب مجهولة المصدر ببنى سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، على استمرار تكثيف الرقابة على كافة المنشآت الطبية والصيدليات ومنافذ بيع المستلزمات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الغير مرخصة منها، وحماية المستهلك من كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، وكذلك تشديد الرقابة على جودة إنتاج الخبز المدعم وعدم التلاعب في حصص الدقيق المقررة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير "عرضه المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين" بشأن جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي تنفذها المديرية" والذي تضمن القيام بحملة تموينية مشتركة بمركز ومدينة الواسطى،وبالتنسيق مع الصحة والطب البيطري إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على 500 عبوة أدوية منتهية الصلاحية و100 عبوة أعشاب طبية وأدوية مجهولة المصدر بإحدى الصيدليات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة،فيما تم تحرير 12 محضرا لمخالفات بالمخابز البلدية تنوعت إنتاج خبز ناقص الوزن وعدم نظافة الأدوات والتجهيزات وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية.

وفى سياق منفصل، تابع الدكتور محمد هاني غنيم،سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية وفي إطار مبادرة حياة كريمة.



وتبين من التقرير،الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة،أنه تم تنظيم قافلتين طبيتين بقريتي المحمودية بسمسطا وأيسوج الفشن، الإثنين والثلاثاء الماضيين، بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية ،وتمت مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار فيروس كورونا،بتعقيم موقع القافلة ومحيطها،علاوة على توزيع كمامات على العاملين والمستهدفين.