الأربعاء 28 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

لايف ستايل

السن مجرد رقم .. ملكات جمال فوق الـ60 في تكساس (صور)

الفائزة بالمسابقة
الفائزة بالمسابقة

مقولة أن السن مجرد رقم أثبتتها سيدات فوق الـ60 عامًا استطعن خوض غمار مسابقة ملكات جمال التى إقيمت في دالاس بولاية تكساس لكبار السن.

ووفقًا لموقع "رويترز"  استطاعت معلمة البيانو والجدة لسبعة أحفاد كيمبرلي غيدي التى تبلغ من العمر (63عامًا) أن تمارس التدريبات الرياضية، فهي ترى أن بلوغها الستين هو البداية وليس معناه نهائيًا أنها تنتظر الموت.

ذهبت كيمبرلي غيدي لمسابقة كبار السن في دالاس وفازت ،بل لم تكتفي بالاشتراك فقط لكن قدمت الاستعراض الخاص بالمسابقة والذى شمل استعراضا بالعصا، والرقص، وأداء أغنية ايضًا، وتمرين الضغط بذراع واحدة، ولكن تم الاستغناء عن فقرة ارتداء ملابس البحر بالنسبة لهن غير ذلك كافة فقرات مسابقة ملكات الجمال متواجدة.

ملكات جمال

ومن جانبها، قالت جويس براون الفائزة العام السابق بالمسابقة، وهي مهندسة متقاعدة وراقصة النقر: "شعوري عن نفسي تحسن أكثر من عقد في حياتي، يمكن أن تتألق في أي سن، سواء في الأربعين أو الخمسين أو الستين أو السبعين أو حتى الثمانين، فالأمر كله يتعلق بحالتك النفسية وكيف تستغلها"، مضيفة: "أجمل سن هو الستين".

واحتفلت فيفيان كلاينواتشر الفائزة بالمسابقة عام  1991 بعيد ميلادها رقم 100 خلال فعاليات المسابقة لهذا العام وسط المتسابقات الجدد،  وقامت بارتداء وشاح مسابقة ملكات الجمال.

ملكات جمال

أما غيدي الفائزة لهذا العام ألقت بالقبلات على الحاضرين، وكانت الدموع هى الجواب عند وضع التاج على رأسها بعد إعلان فوزها، وقالت إنها تريد مساعدة النساء الأكبر سناً على أن يكون لهن صوت.

وأضافت: "يُحط من قدرنا في كثير من الأحيان، لا لشيء سوى لأننا أكبر سناً (..) وأعتقد أن هذا توصيف خاطئ تماماً في المجتمع".

واختتمت قائلةً: "بدأت ممارسة الرياضة عندما كان عمري 60 عاماً، لم أمارسها أبداً قبل هذا العام، والآن أنا في أفضل حالة على الإطلاق".

ملكات جمال

 

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