الأربعاء 28 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يستعرض المخطط النهائى لرصف وتطوير المنطقة المحيطة بمحطة رفع السلام ١ بمنطقة بحر البقر .

«الغضبان» يستعرض المخطط النهائي لتطوير المنطقة المحيطة بمحطة رفع السلام 1

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا؛ لاستعراض المخطط النهائى لرصف وتطوير  المنطقة المحيطة بمحطة رفع السلام 1 ببحر البقر، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والمهندسة هويدا شميس رئيس منطقة تعمير بورسعيد، والدكتور عماد نبيل استشاري جهاز التعمير.

وتابع محافظ بورسعيد مستجدات الأعمال الجارية بمحطة رفع السلام 1 الواقعة بمدخل ترعة السلام، مؤكدًا أنه  سيتم رصف كافة الطرق المؤدية من وإلى محطة رفع السلام 1، وذلك ضمن خطة رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمشروعات القومية بمحافظة بورسعيد، لافتًا أن محطة رفع السلام تعد كبرى المشروعات القومية الجارى العمل بها بجنوب بورسعيد، وتساهم فى رفع الطاقة الاستيعابية إلى 5 مليون م3 فى اليوم لمحطة المعالجة بشرق التفريعة مما يدعم زراعة 400 ألف فدان، كما تدعم خطة التوسع فى المشروعات التنموية بسيناء.

ووجه " المحافظ " خلال الاجتماع بالتنسيق التام بين كافة الجهات المختصة بأعمال إنشاء المحطة وأعمال رصف الطرق المحيطة بمحطة رفع السلام 1، وتكثيف العمل بما يضمن الانتهاء من المشروع فى أقرب وقت.

محافظ بورسعيد الننطقة رفع السلام

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أثر النسر

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