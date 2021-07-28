الأربعاء 28 يوليو 2021
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الثقافة

إبراهيم موسى النحاس فى ضيافة مبادرة كل يوم شاعر .. الليلة

الشاعر إبراهيم موسي
الشاعر إبراهيم موسي النحاس

ينظم المجلس الأعلي للثقافة اليوم الأربعاء٬ عددا من الفعاليات الثقافية المباشرة والأونلاين. ففي السادسة مساء وضمن فعاليات أمسيات ثقافية التي ينظمها المجلس بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، بتعقد أمسية جديد بعنوان "مصر ــ قبرص .. علاقات ثقافية" بقاعة المجلس.

 

وتتضمن الأمسية: كلمة دكتورة إيناس عبد الدايم - وزيرة الثقافة المصرية- كلمة هومر مافروماتيس- سفير جمهورية قبرص بالقاهرة- كلمة مي خليل- سفير مصر السابق في قبرص ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات غير الحكومية.

 

وبمشاركة عدد من المتخصصين في مجال العلاقات الثقافية المصرية القبرصية؛ من بينهم:- الدكتورة هند الفلافلي- الفنانة التشكيلية والأستاذة بكلية الفنون الجميلة - الدكتور طارق رضوان- رئيس قسم اللغة اليونانية بكلية اللغات والترجمة- جامعة الأزهر- ستيفانو ارجيريو- نائب رئيس الجالية القبرصية بالقاهرة - ألكسندروس كازمياس- سكرتير عام الجالية القبرصية بالقاهرة والمتحدث الرسمى لها.

 

كما يتضمن اللقاء عرض فيلم تسجيلي قصير عن جمهورية قبرص ويدير اللقاء دكتور هشام عزمي - الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة. كما تبث الأمسية "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك.

 

كما يحل الشاعر إبراهيم موسي النحاس، في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، ضيفًا على برنامج "إقرأ معانا"، والذي يبث "أونلاين" عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر".

 

ومن المقرر أن يقرأ "النحاس" مجموعة من قصائده الشعرية وهي: كشخص عادي ــ كل هذه التفاصيل ــ ــ من شارع جانبي وقصيدة بملابسه البيضاء.

 

والشاعر إبراهيم موسي النحاس عضو اتحاد كتاب مصر٬ صدر له العديد من الدواوين الشعرية نذكر من بينها: ديوان "الحزن ينسي أحيانا"٬ ديوان "كل هذه التفاصيل"٬ ديوان كشخص عادي"٬ ديوان "من شارع جانبي"٬ ديوان "بملابسه البيضاء الأنيقة"٬ ديوان "ناقص وجميل". بالإضافة إلي كتاب نقدي تحت عنوان "في المشهد الشعري المعاصر.. مقاربات نقدية"٬ كما صدر للشاعر رواية بعنوان "الحراك".


في سياق متصل وعبر تطبيق زووم٬ يبث المجلس في الثامنة مساء٬ ندوة أونلاين للاحتفاء بالتجربة الفكرية والأكاديمية للناقد الدكتور محمد زكريا عناني٬ والتي تنظمها لجنة الدراسات الأدبية والنقدية بالمجلس؛ وذلك ضمن فعاليات سلسلة الاحتفاء بالتجارب النقدية والفكرية لكبار النقاد المصريين والعرب.

 

هذا ويدير اللقاء: دكتور أحمد درويش ويشارك به: الناقد الدكتور محمد زكريا عناني- دكتور محمد أبو الشوارب - دكتور محمد عبد الحميد خليفة- والشاعر جابر بسيوني بالإضافة إلى أعضاء لجنة الدراسات الأدبية والنقدية بالمجلس .يعقد اللقاء عبر تطبيق زووم كما يصاحب اللقاء بث مباشر عبر صفحة أمانة المؤتمرات على الفيسبوك.

إبراهيم موسي النحاس مبادرة كل يوم شاعر المجلس الأعلى للثقافة العلاقات المصرية القبرصية محمد زكريا العناني دكتور أحمد درويش

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