الأربعاء 28 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن»: «ديارنا» يدعم المشروعات متناهية الصغر ويساعد على تسويق المنتجات

ديارنا
ديارنا

قال المستشار عادل البكساوي مستشار وزيرة التضامن للمعارض، إن معرض «ديارنا» بمارينا يواصل استقبال جمهوره لليوم الثالث على التوالي، وسط اقبال كثيف من المواطنين المتواجدين بمنطقة مارينا والمناطق القريبة منها.

واضاف فى تصريحات له أن معرض يشجع صغار المنتجين والعمالة غير المنتظمة لسوق العمل ودعم المشروعات متناهية الصغر، ويساعد على تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية، وذلك تنفيذاً لأهداف برنامج الأسر المنتجة «ديارنا» ومراكز التكوين المهني التي تقوم على تدريب صغار الصناع، موضحا أن المعرض يأتي في إطار جهود وسياسات الوزارة لتقديم مختلف الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتج الحرفي والتراثي المصري في مختلف محافظات الجمهورية.

مشروعات وزيرة التضامن التضامن الاجتماعي نيفين القباج العمالة غير المنتظمة المشروعات متناهية الصغر

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