الثلاثاء 27 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أستراليا: إعطاء 11.2 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أفادت بيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية يوم الثلاثاء: أنه تم في المجمل إعطاء 11.2 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا في أستراليا حتى الآن.

وقدرت بلومبرج أن متوسط معدل التطعيم في أستراليا يبلغ 153 ألفًا و295 جرعة في اليوم، وبهذا المعدل، سيستغرق الأمر 5 أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم بالبلاد قبل حوالي 22 أسبوعًا، ويبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 33 ألفًا و82 حالة، فضلًا عن وفاة 920 شخصًا.

وسجلت أستراليا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام و26 أسبوعًا، يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

يذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

2ر11 مليون جرعة كورونا أستراليا فيروس كورونا التطعيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

أثر النسر

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