الثلاثاء 27 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«تكتل لبنان»: ميقاتي مؤمن بفكرة الشريك الدستوري الكامل وهذا يكفينا

ميقاتي
ميقاتي

قال رئيس تكتل لبنان القوي النائب ​جبران باسيل عقب لقائه رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في إطار الاستشارات النيابية غير الملزمة في مجلس النواب، إن ميقاتي تكلف من دون موافقتنا وتسميتنا وهذا دليل إضافي على أننا لسنا الأكثرية في المجلس النيابي ولا في الحكومة، وأما وقد تكلف ميقاتي فنحن اليوم في الموقع المساعد ولن نكون في موقع الحرد أو النكد السياسي.

 وأكد باسيل أن الواجب هو تقديم كل الدعم للتكليف والإنجاز، متابعا: “وابدينا رغبتنا وقرارنا بعدم المشاركة في الحكومة وعدم تدخلنا بعملية التأليف اطلاقا”.

وأشار باسيل إلى أن ميقاتي مؤمن بفكرة الشريك الدستوري الكامل وهذا يكفي، مستدركا “الثقة نعطيها بناء على ملف التأليف ونحن معنيون بتقديم الدعم الكامل لاي عمل اصلاحي تقوم به الحكومة”، وفقا لموقع النشرة اللبناني .

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الاتحاد الأوروبي، أهمية تشكيل حكومة ذات مصداقية وخاضعة للمساءلة في لبنان دون تأخير، لتكون قادرة على معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الشديدة التي يواجهها هذا البلد.

جاء ذلك في بيان أصدره الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، على الموقع الإلكتروني الخاص به، بمناسبة ترشيح نجيب ميقاتي لمنصب رئيس الوزراء المكلف في لبنان.

وأضاف البيان:"ندعو القادة السياسيين اللبنانيين إلى التعاون والسماح بتشكيل سريع لحكومة ذات مصداقية وقادرة لما فيه مصلحة الشعب اللبناني.

ولا يزال تنفيذ الإصلاحات الرئيسية في مجال الحوكمة والاقتصاد أمرًا ملحًا للغاية، على النحو الذي دعت إليه مجموعة الدعم الدولية للبنان والاتحاد الأوروبي والأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي لفترة طويلة، والآن يجب أن تبدأ المحادثات الفعالة التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق مبكر مع صندوق النقد الدولي على الفور لتجنب الانهيار المالي، بحسب البيان.

وتابع بوريل - في بيانه -:"نوصي أيضا بمواصلة لبنان الالتزام بتنفيذ خطة الإصلاح والإنعاش وإعادة الإعمار (3RF) ، كما أن عملية الإصلاح في لبنان يجب أن تشمل المجتمع المدني في البلاد، ويجب أيضا أن تبدأ البلاد الاستعدادات لانتخابات عام 2022 بشكل جدي لضمان إجراء هذه الانتخابات في الموعد المحدد".

السياسي اللبناني جبران باسيل لبنان تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي التيار الوطنى

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وائل لطفي

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