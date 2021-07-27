وفد روسي يتفقد مطاري الغردقة وشرم الشيخ تمهيدًا لاستئناف الرحلات

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، وفدًا روسيًا رفيع المستوى لمتابعة الإجراءات الصحية التي تتخذها السلطات المختصة بمطارى الغردقة وشرم الشيخ الدوليين، تمهيدا لعودة الرحلات الجوية السياحية المباشرة وغير المباشرة إلى منتجعات شرم والغردقة خلال الفترة القليلة المقبلة، عقب انقطاع استغرق أكثر من 6 سنوات.

وفور وصول الوفد الروسي غادر مباشرة إلى مطار شرم الشيخ الدولي ثم إلى مطار الغردقة، للاطمئنان على الإجراءات الصحية المتبعة بالمطارين لمدة 3 أيام متتالية، وذلك لمتابعة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة بالمطارين.

كما يتفقد الوفد الروسي بعض فنادق المدينتين بدرجاتهم المختلفة ومدى تطبيقها لمعايير الإجراءات الصحية، بالإضافة إلى متابعة بعض مستشفيات مدينتى شرم الشيخ والغردقة، حيث سيتم كتابة تقارير الى الجهات المختصة بوزارة النقل الروسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لعودة السياحة الروسية الى المدن السياحية الروسية.

وقد وصل الوفد الروسي على متن طائرة شركة الخطوط الجوية الروسية الوطنية " ايرو فلوت" ، حيث كان في استقباله مسئولي شركة ميناء القاهرة الجوي ووزارة الطيران المدني .

وكانت وزارة الطيران المدني وكافة المطارات السياحية المصرية أعلنت عن استعداداتها التامة والكاملة لاستقبال الرحلات السياحية الروسية خلال الفترة الراهنة، بعد أن تمت تلبية كافة المتطلبات الأمنية والتأمينية التي اشترطتها الوفود الأمنية الروسية خلال العديد من التفتيشات الفترات الماضية، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية بكافة الرحلات الجوية الوافدة إلى المطارات المصرية، في ظل استمرار انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد بمختلف أنحاء العالم.

يذكر أن المطارات تلتزم بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل «PCR» بنتيجة «سلبي» قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا- مطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح لمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

فيما يمكن للقادمين مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل «PCR» فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا، حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.