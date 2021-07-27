«تعليم الغربية» تهنىء الفائزين في مسابقات التربية الخاصة ومسرحة المناهج والفنون المسرحية

قدم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، التهنئة للطلاب الفائزين في مسابقات التربية المسرحية، والتي حصلت فيها المحافظة على ثلاث مراكز، الثاني في مسابقة التربية الخاصة، الرابع في مسابقة الفنون المسرحية، الخامس في مسابقة مسرحة المناهج، والتي تمت بإشراف السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، وأشرف منصور، موجه التربية المسرحية.

وأكد وكيل الوزارة أن الطلاب الفائزين في المسابقات الوزارية على مستوى الجمهورية سيتم تكريمهم بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الفائزين في مسابقة التربية الخاصة التي حصلت فيها الغربية على المركز الثاني هم:

لمياء عبد المنعم عبد الفتاح – مدرسة التربية الفكرية بالجلاء – إدارة شرق طنطا التعليمية

أحمد حسين شرشر– مدرسة التربية الفكرية – إدارة شرق طنطا

لمياء عبد المنعم عبد الفتاح – مدرسة التربية الفكرية – إدارة شرق طنطا

محمد تامر عبد الهادي– مدرسة التربية الفكرية– إدارة غرب المحلة

جمال متولي جمال– مدرسة التربية الفكرية– إدارة غرب المحلة

أحمد صلاح الشيخ– مدرسة الأمل للصم– إدارة زفتى

أحمد ياسر رمضان– مدرسة الأمل للصم– إدارة زفتى

رحمة رجب أبو القمصان– مدرسة الأمل للصم– إدارة زفتى

صبحي حمدي فتحي– مدرسة الأمل بالدلجمون– إدارة كفر الزيات

محمد احمد عمر– مدرسة الأمل بالدلجمون– إدارة كفر الزيات.



أما الطلاب الفائزين في مسابقة مسرحة المناهج والتي حصلت فيها الغربية على المركز الخامس هم:

جنات محمد نصر – مدرسة سمنود الرسمية – إدارة سمنود التعليمية

صافيناز عبد الفتاح هيا– مدرسة سمنود الرسمية – إدارة سمنود

ريتاج المتولى فتحي– مدرسة سمنود الرسمية – إدارة سمنود

منى المتولى فتحي– مدرسة سمنود الرسمية – إدارة سمنود

ميسرة وائل الحديدي– مدرسة سمنود الرسمية – إدارة سمنود

بسملة ايمن الأبصيري– مدرسة الرجبية– إدارة السنطة

جنة فايز السيد– مدرسة الرجبية– إدارة السنطة

جنة أحمد سليمان– مدرسة الرجبية– إدارة السنطة

شيماء قاسم حسن– مدرسة الرجبية– إدارة السنطة

اسراء مصطفى عبد الفتاح– مدرسة الرجبية– إدارة السنطة.

أما الطلاب الفائزين في مسابقة الفنون المسرحية والتي حصلت فيها الغربية على المركز الرابع هم:

سارة طه الطويل– مدرسة الشهيد عجاج– إدارة زفتى

حبيبه أسامة الغندور– مدرسة الشهيد احمد سيف الإسلام– إدارة زفتى

محمد عمر محمد– مدرسة عمرو بن العاص الرسمية– إدارة زفتى

منة الله هاشم ربيع– مدرسة سمنود الرسمية – إدارة سمنود

منة عمر مصطفى– مدرسة التحرير الرسمية – إدارة سمنود

أحمد ياسر فتحي – مدرسة ناصر الابتدائية– إدارة غرب المحلة

مالك ياسر فتحي – مدرسة ناصر الابتدائية– إدارة غرب المحلة

أحمد محمد طلعت – مدرسة ناصر الابتدائية– إدارة غرب المحلة

منة السيد سلام– مدرسة السيدة زينب الثانوية– إدارة شرق المحلة

نوران حسن أبو زيد– مدرسة السيدة زينب الثانوية– إدارة شرق المحلة.