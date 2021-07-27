الثلاثاء 27 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف»: توزيع 22 طنا من لحوم الأضاحي.. غدًا

توزيع لحوم الأضاحي
توزيع لحوم الأضاحي

أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع 22 طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، غدا الأربعاء،  بمحافظات (قنا – دمياط– القليوبية- أسوان- بني سويف )، بواقع  (4) أطنان لمحافظات (قنا – دمياط – أسوان- بني سويف) ، و (6) أطنان لمحافظة (القليوبية)، للأسبوع الأول من بدء مرحلة التوزيع.

 ليصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه ( 100 ) طن من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله عز وجل في أن اختصنا بخدمتهم، كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية.

وتوزع اليوم وزارة الأوقاف بمحافظات: (سوهاج– قنا – الدقهلية- كفر الشيخ)، بواقع (4) أطنان لكل محافظة، وذلك للأسبوع الأول من بدء مرحلة التوزيع.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن المشروع هذا العام حقق نقلة نوعية , ونشكر الله (عز وجل) على أن وفقنا لذلك، معربا عن شكره لجميع الشركاء الذين ساهموا في نجاح المشروع المجتمعي التكافلي والمشرفين والقائمين عليه، وكل من أسهم في الوصول به إلى هذا المستوى الاحترافي المتميز.

وخص وزير الأوقاف، أهل الفضل الذين ساهموا وسارعوا وكانوا حريصين على الإسهام في هذا الخير من خلال صك أضحية وزارة الأوقاف، مشددًا على عدم تصوير أي من المستحقين أثناء التوزيع مراعاةً واحترامًا وتقديرًا للمشاعر الإنسانية.

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وائل لطفي

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