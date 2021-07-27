الثلاثاء 27 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«التموين» يضبط 1325 قضية في المحافظات خلال 24 ساعة

شرطة التموين
شرطة التموين

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة لضبط جرائم الغش التجاري، بالتنسيق مع الإدارات المختلفة على مستوى الجمهورية، وتمكنت من ضبط 1325 قضية متنوعة في المحافظات خلال 24 ساعة. 

و أسفرت تلك الحملات عن ضبط 3,95 طن "كبدة مُجمدة ، أسماك ماكريل" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص، بمحافظة القاهرة . 

- ضبط 1,65 طن مصنعات لحوم فاسدة في الجيزة

ضبط 1,65 طن "مصنعات لحوم" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة  بحوزة المدير المسؤول عن شركة لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة . 

 كما تم ضبط 2,9 طن "سكر حر ، أرز أبيض - مكرونة" بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسؤول عن مخزن تابع لشركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة . 

- ضبط 6 أطنان ملح سياحات فاسد في الغربية

 وتمكنت الجهود من ضبط 6 أطنان "ملح سياحات" غير صالح للاستهلاك الآدمى ومخصص للأغراض الصناعية ومحظور استخدامه في الأغراض الغذائية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مطحن لتعبئة ملح الطعام بدون ترخيص بمحافظة الغربية . 

 

وكذلك تم ضبط 136 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين، تم تجميعها للاستيلاء على الدعم المقرر لها  بحوزة مالك مخبز بلدى بمحافظة البحيرة، و ضبط  (1,5طن سكر تموينى - 204 عبوة زيت تمويني) مخصص ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها فى السوق السوداء ، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك محل بدال تموينى بمحافظة الجيزة.

 

 وأسفرت الحملات عن ضبط (26,720 قطعة مستلزمات طبية بدون مستندات مجهولة المصدر) وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

 

و ضبط 2 طن صابون سائل معبأ داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية غير مسجلة وغير مطابق للمواصفات القياسية وذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع للمنظفات الصناعية بدون ترخيص بمحافظة الغربية، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، و العرض على النيابة للتحقيق.

شرطة التموين جرائم الغش مستوى الجمهورية أسماك ماكريل صورة غير مشروعة حفظ السلع الغذائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

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