الإثنين 26 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بالتجمع

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، الاثنين، بحبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بالتجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث قسم شرطة التجمع من ضبط كل من "م. م" عاطل، سبق اتهامه في ٤ قضايا آخرها "سرقة متنوعة"، و"ع. أ" عاطل، سبق اتهامه في ٣ قضايا "سرقة متنوعة"، و"ر. م" حال استقلالهم سيارة ملاكي "ملك، وقيادة المتهم الأول"، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين، وتم بإرشادهم ضبط السيارة لدى عميلهم بدائرة قسم شرطة المرج وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.


الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

التجمع تشكيل عصابي نيابة القاهرة الجديدة حبس سرقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

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