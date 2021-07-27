10 فحوصات طبية ضرورية قبل تلقى لقاح كورونا

تسعى الكثير من الدول إلى تلقى المواطنون لقاحات كورونا؛ نظرًا لأهميتها الكبيرة فهي تنقذ ملايين الأرواح سنويًا، وتكمن أهمية تلك اللقاحات في منع تفشي الفيروس بين الكثيرين، كما أنها خطوة كبيرة للأمام لإنهاء الجائحة بسلام.

ولهذا نستعرض في السطور التالية، أحدث المعلومات من الخبراء للإجابة عن الإجراءات اللازم اتباعها، في بعض الحالات التي تعاني من مشكلات صحية مزمنة، قبل تلقي لقاح "كورونا" كوفيد‑19، وفقًا لأحدث تقرير للمركز الأمريكي السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ويمكن إجراء معظم الإجراءات أو الفحوصات الطبية الروتينية قبل أو بعد الحصول على لقاح كورونا، والتي تشمل:

1- عمل فحص الدم الروتيني

2- اختبار التصوير المقطعي المحوسب "CT"

واختبار التصوير المقطعي يكون مع أو بدون صبغة التباين الوريدي، وذلك بهدف العمل على سرعة فحص الأشخاص الذين قد تكون لديهم إصابات داخلية نتيجة حوادث السيارات أو أنواع أخرى من الإصابات الجسدية.

3- فحص تخطيط كهربية القلب

ويعمل مخطط كهربية القلب على تسجيل الإشارات الكهربائية في قلبك، وهو اختبار شائع وغير مؤلم، يُستخدَم لاكتشاف مشكلات القلب بصورة واضحة وسريعة.

4- اختبارات الإجهاد القلبي

واختبارات الإجهاد القلبي الطبية، والمعروفة أيضًا باسم اختبارات "تحمل التمرين" للكشف عن كيفية عمل قلب المريض خلال النشاط البدني، ويمكن أن يكشف هذا الاختبار أيضًا مشاكل في تدفق الدم داخل القلب، حيث إن التمرين يجعل القلب يضخ الدم أقوى وأسرع.

5- فحص تنظير القولون

ويهدف ها الفحص اكتشاف التغييرات أو الحالات الشاذة في الأمعاء الغليظة (القولون) والمستقيم.

6- فحص الموجات فوق الصوتية

ويتم إجراء معظم الفحوصات بالموجات فوق الصوتية، من خلال جهاز موجات فوق صوتية خارج جسمك، وبعضها يتضمن وضع جهاز داخل جسمك، للكشف عن وجد أي أمراض لديك.

7- التحدث إلى الطبيب

إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف بشأن التطعيم قبل أو بعد الإجراءات الطبية الروتينية أو الفحوصات.

8- تصوير الثدي بالأشعة السينية

إذا طلب منك طبيبك إجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية، وتم تطعيمك مؤخرًا ضد COVID-19، فعليك أن تسأل طبيبك عن المدة التي يجب أن تنتظرها بعد التطعيم للحصول على صورة الثدي بالأشعة، فيمكن أن يعاني الأشخاص الذين تلقوا لقاح COVID-19 من تورم في الغدد الليمفاوية (تضخم العقد اللمفية) في منطقة الإبط بالقرب من مكان تلقي اللقاح.

ويعد هذا التورم هو علامة طبيعية على أن جسمك يبني الحماية ضد COVID-19، كما أنه يمكن أن يتسبب هذا التورم في قراءة خاطئة في صورة الثدي الشعاعية، لذا فيوصي بعض الخبراء بالحصول على صورة الثدي بالأشعة السينية، قبل التطعيم أو الانتظار لمدة أربعة إلى ستة أسابيع بعد الحصول على اللقاح.

9- العمليات الجراحية أو التخدير

إذا كنت قد خضعت مؤخرًا لعملية جراحية، أو دخلت المستشفى، أو أجريت عملية تتطلب تخديرًا، أو إذا كان لديك أي من هذه الحالات، فتحدث إلى طبيبك حول الحصول على لقاح COVID-19، سيساعدك طبيبك على تحديد موعد التطعيم للتأكد من أن فوائد التطعيم تفوق المخاطر المحتملة.

10- امتنع عن تلقي لقاح كورونا في هذه الحالات

ووفقًا لمنظمة اليونسيف، يتعين على الأفراد المصابين بعض المشاكل الصحية الامتناع عن تلقّي لقاح كوفيد-19 ليتجنبوا أي تأثيرات سلبية محتملة، منها إذ كان لديك تاريخ من الحساسية الشديدة لأي من مكونات لقاح كوفيد-19، أو إذا كنت مريضًا في الوقت الراهن أو تعاني من أعراض كوفيد-19، فيمنك تلقي اللقاح عندما تتعافى ويوافق الطبيب على ذلك.