الإثنين 26 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«القبطي للمشورة» بوسط القاهرة يبدأ في استقبال الالتحاق بالدبلومة الأساسية

البابا تواضروس
البابا تواضروس

أعلن المعهد القبطي الأرثوذكسي للمشورة بكنائس وسط القاهرة تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة، عن فتح باب التقديم للدبلومة الأساسية للمشورة والإرشاد الكنسي.

وتقسم السنة الدراسية تقسم إلى ترمين بنظام الساعات المعتمدة، يمنح الطالب شهادة دبلوم الدراسات العليا في الثقافة المشورية في حفل التخرج، مضيفاً أن بهذه الشهادة يستطيع الطالب التقدم للدراسات العليا لمدة سنتين في قسم إعداد المشير الأرثوذكسي ثم قسم الدراسات المتخصصة في العلاج الأسري والعلاج الزوجي. 

وتابع المعهد أن من أهم شروط الالتحاق بالمعهد أن يكون الطالب لديه خدمة متصلة مع المشاكل الإنسانية الحياتية بالكنائس، وحاصل على  شهادة جامعية، بالإضافة إلى اهتمامه أن يكون قارئ جيد.

وأضاف أنه من شروط الالتحاق بالمعهد أيضاً ضرورة أن يكون الطالب قد انهى الدراسة الجامعية مهما كان السن وحتى 55 سنة ويستطيع التعامل مع التكنولوجيا الحديثة (الكمبيوتر والإنترنت)، مشيراً إلى أن من شروط القبول بالمعهد ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية التى يتم اخيار موعدها من  خلال  المواعيد المتاحة على الموقع الإلكتروني للمعهد.

ويعتبر اجتياز الاختبار الشخصى التحريرى الذى يتم انعقاده يوم الجمعة الموافق 20 أغسطس، شرطاً أساسياً للقبول، وستكون جميع الاختبارات بمقر المعهد، مضيفاً أن الدراسة ستكون ستكون بمقر المعهد القبطي للمشورة بإيبارشية كنائس وسط القاهرة.

 ويهدف المعهد القبطي للمشورة بكنائس وسط القاهرة، في دراسته إلى إعداد مشيرين نفسيين للخدمة بالكنائس، يكون هدفهم تقديم الدعم النفسي للأسر المسيحية، وإعداد الشباب المقبل على الزواج لتكوين أسر مسيحية  على أساس كنسي.

ويستطيع الطالب عقب التخرج أن يكون مشيراً نفسياً بالكنائس القبطية الارثوذكسية، ومعاهد المشورة المختلفة بالدقي والمعادي ووسط القاهرة وإيبارشيات محافظات الصعيد ووجه بحري.

الكنيسة معهد المشورة المعهد القبطي البابا تواضروس الأنبا رافائيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة تونس!

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للمدارس الصناعية والتجارية والزراعية

القبض على «فتاة الهوهوز».. ومفاجأة بشأن مصور الفيديوهات

الآن.. موقع بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 «دور أول»

هل حددت المملكة موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للمصريين؟

رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوي الفني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

أشرف زكى.. دفاعًا عن الفن

ثروت الخرباوي

مشروع الإخوان هو الخصم الأكبر للإسلام

منى رجب

دولة قوية متقدمة.. وإنسان لديه انتماء

جمال-أسعد

السد الإثيوبى وتفعيل الإمكانات

ماجد حبته

خاتمة «الربيع» الإخوانى

مؤمن المحمدي

كاس حشمت

لواء. محسن الفحام

صعيدنا والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «10».. ظهور الجماعات الإرهابية علنا

صور

مصر بتفرح.. لحظات فوز هداية وسيف فى أوليمبياد طوكيو

رزق وفسحة.. جمال القناطر الخيرية يخطف الأنظار

تحمل رسائل إنسانية.. مراحل تطور أزياء الأميرة ديانا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

4 وفيات و1398 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

بعد انضمامها للاتحاد الإفريقي كمراقب .. ماهي خطط وأهداف إسرائيل؟

أولمبياد طوكيو 2020: السباحة الإسرائيلية أناستازيا جوربينكو في النهائي برقم قياسي