«القبطي للمشورة» بوسط القاهرة يبدأ في استقبال الالتحاق بالدبلومة الأساسية

أعلن المعهد القبطي الأرثوذكسي للمشورة بكنائس وسط القاهرة تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة، عن فتح باب التقديم للدبلومة الأساسية للمشورة والإرشاد الكنسي.

وتقسم السنة الدراسية تقسم إلى ترمين بنظام الساعات المعتمدة، يمنح الطالب شهادة دبلوم الدراسات العليا في الثقافة المشورية في حفل التخرج، مضيفاً أن بهذه الشهادة يستطيع الطالب التقدم للدراسات العليا لمدة سنتين في قسم إعداد المشير الأرثوذكسي ثم قسم الدراسات المتخصصة في العلاج الأسري والعلاج الزوجي.

وتابع المعهد أن من أهم شروط الالتحاق بالمعهد أن يكون الطالب لديه خدمة متصلة مع المشاكل الإنسانية الحياتية بالكنائس، وحاصل على شهادة جامعية، بالإضافة إلى اهتمامه أن يكون قارئ جيد.

وأضاف أنه من شروط الالتحاق بالمعهد أيضاً ضرورة أن يكون الطالب قد انهى الدراسة الجامعية مهما كان السن وحتى 55 سنة ويستطيع التعامل مع التكنولوجيا الحديثة (الكمبيوتر والإنترنت)، مشيراً إلى أن من شروط القبول بالمعهد ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية التى يتم اخيار موعدها من خلال المواعيد المتاحة على الموقع الإلكتروني للمعهد.

ويعتبر اجتياز الاختبار الشخصى التحريرى الذى يتم انعقاده يوم الجمعة الموافق 20 أغسطس، شرطاً أساسياً للقبول، وستكون جميع الاختبارات بمقر المعهد، مضيفاً أن الدراسة ستكون ستكون بمقر المعهد القبطي للمشورة بإيبارشية كنائس وسط القاهرة.

ويهدف المعهد القبطي للمشورة بكنائس وسط القاهرة، في دراسته إلى إعداد مشيرين نفسيين للخدمة بالكنائس، يكون هدفهم تقديم الدعم النفسي للأسر المسيحية، وإعداد الشباب المقبل على الزواج لتكوين أسر مسيحية على أساس كنسي.

ويستطيع الطالب عقب التخرج أن يكون مشيراً نفسياً بالكنائس القبطية الارثوذكسية، ومعاهد المشورة المختلفة بالدقي والمعادي ووسط القاهرة وإيبارشيات محافظات الصعيد ووجه بحري.