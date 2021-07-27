الثلاثاء 27 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

المصنف رقم 1 على العالم عام 2017.. أبرز المعلومات عن سيف عيسى

سيف عيسى
سيف عيسى

حصل اللاعب سيف عيسى على الميدالية البرونزية في التايكوندو فى أولمبياد طوكيو 2020، وتغلب على نظيره النرويجى أردومان بنتيجة 12-4.
وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن سيف عيسى
- مواليد 15 يونيو 1998
- هو لاعب تايكوندو مصري.
-حصل على 4 أوسمة جمهورية. 
-حصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد الشباب 2014.
-يحمل عيسى 5 ألقاب من بطولات الجائزة الكبرى وبطولة العالم العسكرية والبحر المتوسط وكأس العالم للفرق، و5 ميداليات في بطولة أفريقيا وغيرها، والمصنف رقم 1 على العالم عام 2017، ورقم 4 أولمبي عام 2018 ورقم 7 أولمبي حالي.
- بدأ عيسي في مشوار التوهج دوليًا عام 2016، بعدما حصد ذهبية دورة الألعاب الأفريقية وبرونزية التصفيات العالمية المؤهلة لأولمبياد الشباب وذهبية البحرين المفتوحة وبرونزية أولمبياد الشباب.
-ويدرس عيسى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
-واحتل المركز الرابع بالتصنيف الأولمبي في عام 2018، بينما يحتل حاليا المركز السابع.
- توج عيسى ببرونزية الألعاب العالمية العسكرية وفضية الجائزة الكبرى صوفيا وفضية دورة الألعاب الأفريقية وفضية أولمبياد الجامعات وذهبية استراليا المفتوحة وذهبية لوكسمبرج المفتوحة، في عام 2019. 
-وتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعدما شارك في التصفيات الأفريقية التي أقيمت في مدينة الرباط المغربية.

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وائل لطفي

الإجابة تونس!

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