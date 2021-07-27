المصنف رقم 1 على العالم عام 2017.. أبرز المعلومات عن سيف عيسى

حصل اللاعب سيف عيسى على الميدالية البرونزية في التايكوندو فى أولمبياد طوكيو 2020، وتغلب على نظيره النرويجى أردومان بنتيجة 12-4.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن سيف عيسى

- مواليد 15 يونيو 1998

- هو لاعب تايكوندو مصري.

-حصل على 4 أوسمة جمهورية.

-حصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد الشباب 2014.

-يحمل عيسى 5 ألقاب من بطولات الجائزة الكبرى وبطولة العالم العسكرية والبحر المتوسط وكأس العالم للفرق، و5 ميداليات في بطولة أفريقيا وغيرها، والمصنف رقم 1 على العالم عام 2017، ورقم 4 أولمبي عام 2018 ورقم 7 أولمبي حالي.

- بدأ عيسي في مشوار التوهج دوليًا عام 2016، بعدما حصد ذهبية دورة الألعاب الأفريقية وبرونزية التصفيات العالمية المؤهلة لأولمبياد الشباب وذهبية البحرين المفتوحة وبرونزية أولمبياد الشباب.

-ويدرس عيسى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

-واحتل المركز الرابع بالتصنيف الأولمبي في عام 2018، بينما يحتل حاليا المركز السابع.

- توج عيسى ببرونزية الألعاب العالمية العسكرية وفضية الجائزة الكبرى صوفيا وفضية دورة الألعاب الأفريقية وفضية أولمبياد الجامعات وذهبية استراليا المفتوحة وذهبية لوكسمبرج المفتوحة، في عام 2019.

-وتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعدما شارك في التصفيات الأفريقية التي أقيمت في مدينة الرباط المغربية.