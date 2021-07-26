«التأمينات» توضح إجراءات تسجيل العمالة غير المنتظمة

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إتجاه الدولة المصرية بجمهوريتها الجديدة لتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية اللازمة لفئة العمالة غير المنتظمة وضرورة تعظيم التعاون والتكاتف بين كافة مؤسسات الدولة وصولا لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطن المصري.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون مع محمد سعفان وزير القوي العاملة بهدف مد مظلة التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، وتم الاتفاق على مد الحماية الاجتماعية لعمال المقاولات والتشييد والبناء كمرحلة أولى من مراحل تنفيذ البروتوكول، مؤكداً أنه تم تبادل بيانات ما يقارب من 11 ألف عامل مقاولات تمهيداً لبدء إجراءات التأمين عليهم وتحقيق الاستفادة من مزايا التأمين الاجتماعي ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل.



ولفت رئيس الهيئة إلى أنه جاري الانتهاء من تنفيذ منظومة إلكترونية تسمح بتسجيل العمال بالمقاولات إلكترونياً مهما كان موقعها على مستوى الجمهورية دون ضرورة توجه المقاول أو من ينوب عنه إلى المكاتب التأمينية التابع له المقاولة ويتم التعامل من خلال مكتب التأمينات التابع له المقاول.

وأوضح أنه سيكون لكل عامل كارت ذكي يحمل كافة بياناته ومدد اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي على أن تتحمل الهيئة تكلفة استخراج الكارت الذكي لأول مرة، كما تتحمل تكلفة الكشف الطبي الأولى عند الاشتراك بنظام التأمين الاجتماعي لأول مرة.

وعن إجراءات الاشتراك فى الخدمة أعلنت الهيئة أنها تتمثل فى 8 عناصر هى:

صورة شهادة الميلاد المميكنة.

صورة بطاقة الرقم القومي.

طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق.

صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.

بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق.

-تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.

-شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

-بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الاحوال المدنية.