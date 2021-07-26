الإثنين 26 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على جثة مشوهة في مجري مائي بالفيوم

العثور على جثة مشوهة
العثور على جثة مشوهة لقتيل مجهول الهويه

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم على جثة شاب مجهول الهوية ملقاة بمجرى مائي بالقرب من دمشقين.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وجار تكثيف التحريات لكشف سبب الوفاة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى مركز شرطة الفيوم، بلاغاً يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، ملقاة بمجري مائي بالقرب من دمشقين.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لشاب مجهول الهوية، لم يتم العثور بحوزته على أي أوراق تشير لشخصيته.

تم نقل الجثة إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات وفاته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

العثور جثة مشوهة لقتيل بالفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

إثيوبيا العام القادم!

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