ميقاتي: نسعى لتأليف حكومة لبنانية وفق المبادرة الفرنسية

قال الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إنه يسعى لتأليف حكومة جديدة وفق المبادرة الفرنسية، وذلك في أول تصريح له منذ إعلان تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة بعد اعتذار سعد الحريري، عن تشكيلها قبل أيام.

ووفقًا لما ذكرته الرئاسة اللبنانية عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر»، صرح ميقاتي، من قصر بعبدا الرئاسي: «نسعى لتأليف حكومة وفق المبادرة الفرنسية وأخذتُ على عاتقي ألا أتحدّث وخير الكلام ما دلّ».

وأضاف: «أخذت قراري بأن أقدم على هذه المهمة تجنبًا لامتداد النار، وبالتعاون مع الرئيس عون، سنشكل الحكومة المطلوبة التي ستنفذ المبادرة الفرنسية لمصلحة لبنان والاقتصاد اللبناني كي ننشل البلد من الانهيار».

وحسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان، أعلن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه يريد ثقة الشعب، مضيفًا: «ليس لدي عصا سحرية ولا يمكن أن أصنع العجائب، خاصة وأن المهمة صعبة والنجاح يكون بالتعاون بلا مهاترات، ومن لديه أي حل فليتقدم به».

وشدد قائلًا: «إخماد الحريق لا يتم إلا بتعاون جميع اللبنانيين، وأنا مطمئن، ولو لم تكن لدي الضمانات الخارجية ولو لم أكن على معرفة أن هناك من يريد إخماد النار ما كنت لأقدم على هذه الخطوة».

تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة

ووصل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي، منذ قليل، إلى قصر بعبدا الرئاسي بلبنان لتكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وحصل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، على أغلبية أصوات النواب في الاستشارات النيابية الملزمة لتكليفه برئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة.

وبدأت الجولة الثانية للاستشارات النيابية الملزمة بين الرئيس اللبناني ميشال عون، والكتل النيابية والمستقلين بمجلس النواب وذلك لتسمية رئيس جديد لتكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية وذلك بعد اعتذار رئيسين مكلفين واستمرار الفراغ الحكومي لمدة تقترب من عام منذ استقالة حكومة رئيس الوزراء حسان دياب في العاشر من أغسطس الماضي.

وفي وقتٍ سابق من يوليو الجاري، اعتذر رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وذلك خلال لقائه مع الرئيس اللبناني ميشال عون، في قصر بعبدا الرئاسي بلبنان.