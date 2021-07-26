قاضى قضاة فلسطين يحذر من مخطط تهويدي يستهدف القدس

حذر محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية، اليوم، من مخطط تهويدي إحلالي في مدينة القدس المحتلة، يستهدف شارع صلاح الدين والمنطقة الشمالية المحيطة بالبلدة القديمة، ويعتبر أحد أهم المعالم الحضارية والتراثية التي تؤكد عروبة وإسلامية المدينة، تحت غطاء «المخطط الهيكلي».

إجراءات الاحتلال في مدينة القدس باطلة

وأكد قاضي قضاة فلسطين، في بيان صحفي، اليوم، أن كل إجراءات الاحتلال في مدينة القدس باطلة ومخالفة للقانون الدولي، خاصة أنها تستهدف الهوية الدينية والثقافية والحضارية للمدينة، لأنها تخضع للقوة القائمة بالاحتلال والتي يقع على عاتقها حماية معالم القدس بكل تفاصيلها وهويتها الدينية، والتي أكدتها منظمة التربية والثقافة والعلوم اليونسكو التي أكدت أن مدينة القدس تراث إسلامي خالص لا حق لغير المسلمين فيه.

كما طالب "الهباش" المؤسسات الدولية وهيئة الأمم المتحدة بالضغط على دولة الاحتلال لوقف إجراءاتها التهويدية في مدينة القدس، ووقف المجزرة الجارية بحق التراث والثقافة المقدسيين تنفيذًا لمخططات التهويد، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة الأربعاء المقبل لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وأوضح المندوب الفلسطيني فى الأمم المتحدة رياض منصور أن مجلس الأمن سيبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات مستوطنيه في الضفة الغربية والقدس وحصار غزة.

وأضاف في تصريحات سابقة أن عدم مساءلة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة، سمح لها بتحدي مجلس الأمن وإرادة المجتمع الدولي، دون عواقب.

وأكد "منصور" في رسائل متطابقة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر فرنسا، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تدهور الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أهمية ضمان المساءلة واستخدام جميع الآليات والقدرات الدبلوماسية والسياسية والقانونية المتاحة لتأكيد القانون الدولي كمصدر للسلطة في قضية فلسطين.