الإثنين 26 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

«المفوضين» تنظر دعوى إلغاء قرار وضع حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية 23 أغسطس

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت الدائرة السابعة للمفوضين بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، تأجيل الدعوى المطالبة  بإلغاء قرار وزير السياحة  بتحديد حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية، لجلسة 23 أغسطس لرد وزير السياحة ولإعلان جهاز حماية المنافسة للحضور.

تفاصيل الدعوى

وأقام هاني سامح وصلاح بخيت المحاميان،  وحملت الدعوي رقم 51970 لسنة 75، وطالبت بإلغاء قرار وزير السياحة رقم 105 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 10 مايو الماضي والذي صدر بناء على رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية حيث صدر القرار بأن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأى من أنواعها) للفرد فى الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 حيث تكون سعر الليلة بالفنادق الخمسة نجوم: 40 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها بينما الفنادق الأربعة نجوم: 28 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها، ويعمل بهذا اعتبارًا من يوم 1 نوفمبر 2021.

الدعوى تؤكد أن القرار يعصف بالحقوق المقررة للمواطنين وجمهور السائحين

وقال المحاميان، إن هذا القرار يخالف القانون ويعصف بالحقوق المقررة للمواطنين وجمهور السائحين ويعصف بمبادئ المنافسة الحرة ويكرس الممارسات الاحتكارية ضد السائحين، وأن القرار يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي نص على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة أو تحديد الأسعار ووضع حدود دنيا للأسعار في أية سوق معنية أو  إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات للمنتجات محل التعامل أو اقتسام الأسواق، وكذلك واستند القرار إلى بيان سابق لجهاز حماية المنافسة صدر في 2018. أدان فيه ورفض هذا التحديد للأسعار ووصمه بالتجريم على حسب ماورد بصحيفة الطعن.   

وطلب الطعن بصفة عاجلة وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة رقم 105 لسنة 2021  الخاص بوضع حد أدنى لمقابل خدمة الاقامة (بأى من أنواعها) للفرد فى الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية يبلغ اربعون دولارًا بالمخالفة للصالح العام لجمهور المواطنين والإنتهاك لقواعد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وضوابط المنافسة الحرة.

وقال “سامح” إنه وفقًا للقرار فإن أسعار الغرف تبدأ من 630 جنيها لليلة فنادق الخمسة نجوم، و550 في الأربعة نجوم في  بينما هي متوافرة الآن بأسعار تتراوح من 200 جنيه فقط، ووصف القرار بالباطل الذي ينتهك حقوق جمهور المواطنين لصالح تكتلات أصحاب الفناق الكبرى.

مجلس الدولة الدعوي المطالبة بإلغاء قرار وزير السياحة تحديد حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية جلسة 23 أغسطس وزير السياحة جهاز حماية المنافسة

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وائل لطفي

إثيوبيا العام القادم!

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