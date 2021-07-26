وكيل «سياحة النواب»: المصريون ممنوعون من العمرة حتى إشعار آخر

قال النائب محمد عبد المقصود، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن المصريين لن يتمكنوا من أداء العمرة رغم سماح السعودية بدخول المعتمرين من خارج السعودية بدءًا من 10 أغسطس، مشيرًا إلى أن قرار المملكة العربية الخاص بتعليق سفر المصريين للسعودية يمثل عائقًا كبيرًا أمام تمكن المصريين من أداء العمرة.

ويأتي قرار تعليق الطيران مع عدد من الدول من بينها مصر ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السعودية للتصدي لجائحة كورونا.

وأضاف، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني، في تصريحات لـ" الدستور" أن شركات السياحة في مصر لن تتمكن من الاستعداد لموسم العمرة القادم نتيجة لضبابية المشهد فالسعودية لم ترفع حظر السفر عن مصر، ومن غير المعروف متى سيرفع الحظر ، كما لم تصدر بعد قواعد وإجراءات العمرة القادمة التي ستبدأ من 10 أغسطس والتى ستقبل معتمرين من كل دول العالم عد الدول التي تم حظر دخول طيرانها للسعودية.

وكانت وكالة الأنباء السعودية قد ذكرت نقلا عن مصدر مسئول في وزارة الداخلية، أنه إشارة إلى البيان الصادر بتاريخ 29 / 5 / 1442هـ الموافق 13 / 1 / 2021م بشأن عدم السفر إلى عدد من الدول بسبب استمرار تفشى جائحة كورونا المستجد ( COVID 19 )، وأنه وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصي بها من قبل الجهات الصحية في المملكة العربية السعودية، وفى إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد ( COVID 19 )، ومنع دخوله وانتشاره.

وجاء في البيان أنه لأهمية المحافظة على الوضع الوبائي والصحة العامة في المملكة، تود وزارة الداخلية السعودية، أن تعلن أنه تقرر تعليق السماح بدخول المملكة ـ لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم ـ مؤقتاً للقادمين من:( جمهورية الأرجنتين، دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية إندونيسيا، وإيرلندا، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية جنوب أفريقيا، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الهند، واليابان )، ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأى من تلك الدول خلال الـ( 14 ) يوماً السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.