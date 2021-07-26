حظك اليوم.. جميع الأبراج الترابية الإثنين 26 يوليو 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين 26 يوليو 2021، للأبراج الترابية ومن أبرزها: برج الجدي، وبرج الثور، وبرج العذراء.



الجدي

مهنيًا: اتصالاتك ناجحة جدًا ما يشعرك بالقوة، وتطلق مشروعاً أو تحتفل بجديد أو تلتقي من يهمك أمرهم.

عاطفيًا: تزعجك الدعوات المتواصلة من الشريك، ومن الأفضل مصارحته بدل التهرّب من الموضوع.

صحيًا: تشعر ببعض التعب في العضلات، والسبب كثرة الإرهاق والعمل الزائد.

الثور

مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تطلّ على تغييرات إيجابية وتحلم بالمستقبل، إلاّ أنّ بعض الظروف يحذّر من التطرف والانفعالات.

عاطفيًا: قد تؤدي العلاقات العاطفية دوراً في نجاحاتك، وربما تعبّر عن نفسك بطريقة لافتة تثير إعجاب الشريك.

صحيًا: تنتفض على ذاتك وعلى حال القلق المهيمنة عليك، وتقرر العيش بفرح وسعادة.

العذراء

مهنيًا: لا تغامر من أجل أمور تافهة، لأنها قد تنعكس عليك سلباً فتدفع ثمن اندفاعك غير المبرَّر.

عاطفيًا: لا تستعجل للوصول إلى الأهداف التي حدّدتها لنفسك، فالتسرع قد يخلق لك متاعب غير متوقعة مع الشريك.

صحيًا: تستعيد صحتك وعافيتك بعد إبلالك من جراحة دقيقة لكنها تكللت بالنجاح.



صفات الأبراج الترابية

يشترك مواليد الأبراج الترابية، فى مجموعة من الصفات بكونهم شخصيات متميزة شديدة الواقعية، ولهم شخصية صلبة وقوية، تتحمل المسؤولية، كما يُعرف عنهم بحبهم الشديد للعمل والتفوق والإنجاز والمثابرة، وتركيزهم الشديد على هدف معين، ويعملون بكد واجتهاد دائما فى العمل.

كما يعرف مواليد الأبراج الترابية بأنهم من أكثر الأشخاص صبرًا وتحملا، فهم شخصيات صبورة إلى أقصى الحدود، وبالهم طويل ، ويعرفون قيمة التخطيط لحياتهم، وإدارة الوقت، حيث يستطيعون عمل خطط طويلة المدى، ويتميزون بالتفكير المنطقي والهدوء الظاهري، وعلى الرغم من ذلك فهم عنيدون جدا، ويتميزون بمحبتهم لجميع من حولهم.