الإثنين 26 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

انطلاق قوافل ثقافية لمبادرة «حياة كريمة» بقرى الدقهلية

الفعاليات بقافلة
الفعاليات بقافلة الثقافية

تواصل وزارة الثقافة، بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، جهودها على كافة الأصعدة لنشر الآداب والفنون في ربوع الوطن؛ تحقيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للوصول بمبادرة "حياة كريمة" في كل المجالات، لاسيما الثقافية منها عن طريق مواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة لتفتح أبوابها أمام أبناء قرى محافظة الدقهلية بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج.

IMG-20210725-WA0045
الفعاليات بقافلة الثقافية

وفي هذا الإطار انطلقت أولى الفعاليات بقافلة ثقافية بقرية "أولاد صبور" بمركز المطرية، بحضور رئيس الإقليم، ومدير عام فرع الثقافة، ولفيف من القيادات المحلية والتنفيذية.

IMG-20210725-WA0042
الفعاليات بقافلة الثقافية

وبدأت الفعاليات بكلمة لمدير فرع الثقافة، مؤكدا على قيمة التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، كما أشار إلى المشروعات الفنية والثقافية والمعرفية المتنوعة التي أعدتها وزارة الثقافة للمشاركة في المبادرة والتي تسعى إلى إحياء وتعزيز الهوية المصرية ودعم الدور الثقافي بالمحافظات وتحقيق العدالة الثقافية، والاهتمام بالنشء لخلق جيل قادر على استكمال بناء الوطن.

IMG-20210725-WA0043
الفعاليات بقافلة الثقافية

تلى ذلك عرض لفرقة المطرية التلقائية للسمسمية بقيادة المايسترو خالد الشناوي، والتي قدمت رقصة التنورة ومجموعة من أغاني التراث الساحلي، تلاها فقرة مواهب في مجالات إلقاء الشعر والغناء من رواد بيت ثقافة زكريا الحجاوى بالمطرية، ثم أمسية شعرية للشاعرة فاطمة فياض، واختتمت الفعاليات بمحاضرة أدارها فتحي الخطيب عن "دور المرأة الريفية فى تنمية  المجتمع"، متناولا كيف أن المرأة الريفية لم تكتفي بدورها كأم وزوجة بل قامت بعملها خارج المنزل جنبًا إلى جنب مع الرجل، وأن النساء الريفيات العاملات أكثر من ربع مجموع سكان العالم، وفي البلاد النامية تمثل حوالي 43% من القوي العاملة الزراعية، واقيم على هامش القافلة افتتاح مكتبة متنقلة، وورشة فن تشكيلي شارك فيها الكثير من أطفال القرية.

IMG-20210725-WA0046
الفعاليات بقافلة الثقافية

الفعاليات بقافلة الثقافية
الفعاليات بقافلة الثقافية
الدقهلية فاعليات وزارة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة رئيس هيئة قصور الثقافة الفنان هشام عطوة

رئيس التحرير

وائل لطفي

إثيوبيا العام القادم!

الأكثر قراءة

الآن.. موقع بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 «دور أول»

هل حددت المملكة موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للمصريين؟

رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

الجيش التونسى يطوق مبنى التلفزيون بوسط العاصمة

رابط التقديم للصف الأول الثانوي 2021 إلكترونيًا في المدارس الحكومية

موعد بدء الدراسة 2021 للمدارس والجامعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

كاس حشمت

لواء. محسن الفحام

صعيدنا والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «10».. ظهور الجماعات الإرهابية علنا

د. منى حلمى

أحوال الفن والأدب بعد 69 عامًا من ثورة 23 يوليو 1952

محمود خليل

«الحكيم باشا».. مغسّل مش ضامن جنة

ماجد حبته

إخوان تونس.. النهاية تقترب

عبدالوهاب داود

أوقفوا الصياح.. الصحافة ليست وحدها

محمد مرعي

مصر وسياسة النفس الطويل

صور

مبارة «ريمونتادا الأهلي» أمام الإنتاج

الشوط الأول.. ممر شرفى من الإنتاج الحربي لأبطال إفريقيا

انتهاء امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تعيين أمير حايك سفيرا لإسرائيل لدى دولة الإمارات

برلماني سوري: الهجمات الإسرائيلية تستهدف البنية التحتية لوقف تقدم الجيش

الجزائر تصدر بيانًا جديدًا بعد انضمام إسرائيل فى الاتحاد الإفريقى بصفة مراقب