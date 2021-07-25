الكويت تسجل 836 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، تسجيل 836 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 392617 حالة، في حين سجلت الكويت 5 حالات وفاة من بينهم 4 حالات من غير المطعمين ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة في الكويت 2284 حالة.

وأضاف السند، في بيانٍ له مساء اليوم الأحد، أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أنه تم أيضًا تسجيل 1112 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 376098 حالة، مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 95.79 في المئة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 310 حالات، فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية اللازمة 14235 حالة، في حين وصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) إلى 1097 حالة.

وأفاد السند، بأن عدد المسحات التي تم إجراؤھا خلال الفترة نفسها بلغ 11957 مسحة، ليصبح مجموع الفحوصات 3326357، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 6.99 في المئة.

وفيما يتعلق بنسبة الإصابات بالمحافظات الكويتية، قال السند، إنها بلغت في الأحمدي 32 في المئة، ثم حولي 29 في المئة، والفروانية 15 في المئة، والجهراء 14 في المئة، وأخيرًا العاصمة الكويتية 10 في المئة.

يأتي ذلك فيما جددت وزارة الصحة الكويتية، الدعوة لمداومة الأخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على التباعد البدني، موصيًا بزيارة حسابات وزارة الصحة والجهات الرسمية بالدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام باحتواء انتشار الفيروس.