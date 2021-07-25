الأحد 25 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الفلبين تدعو المملكة المتحدة لإعادة النظر في حظر السفر

السفر
السفر

دعا وزير الخارجية الفلبيني تيودورو لوكسين جونيور المملكة المتحدة لإعادة النظر في حظر السفر على الفلبين.

وذكرت وزارة الخارجية الفلبينية، وفق ما أوردته صحيفة /فيل ستار/ المحلية اليوم، أن لوكسين بحث في مكالمة هاتفية مع نظيره البريطاني دومينيك راب آفاق تعزيز التعاون بين الفلبين والمملكة المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية إن لوكسين انتهز الفرصة أيضًا لاقتراح تعاون موسع بشأن بناء قدرات إنفاذ القانون، مضيفة أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية بما في ذلك علاقة المملكة المتحدة المستقبلية مع الآسيان.

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الفلبيني المملكة المتحدة شهر يوليو الجاري بدعوة من الحكومة البريطانية.

في سياق آخر، حث الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي الحكومات المحلية على ابتكار طرق "أكثر عقلانية"، لإدارة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لتجنب تعريض الأشخاص المصطفين لتلقي التطعيمات للمخاطر الصحية.

وذكرت صحيفة فيل ستار المحلية اليوم الأحد أنه خلال اجتماع فرقة العمل المعنية بالوباء التابعة للحكومة الفلبينية، برئاسة كارليتو جالفيز جونيور تم عرض صور لأفراد يصطفون للحصول على اللقاحات للتأكيد على الجهود المستمرة لتلقيح غالبية السكان.

ومع ذلك انتقد دوتيرتي الطريقة التي تدير بها بعض الحكومات المحلية اللقاحات، مشيرًا إلى أن الناس يتعرضون لتقلبات الطقس أثناء انتظارهم في الطابور.

أضاف الرئيس الفلبيني: في الواقع، يبدو أننا لا نفتقر إلى اللقاحات، بل تكمن المشكلة في أنه ينبغي على الحكومات المحلية ابتكار أساليب أكثر عقلانية لإدارة حملة التطعيم ضد كورونا.

وتابع أن وقوف الناس في طوابير في وقت مبكر من الساعة الرابعة فجراً، والحصول على جرعاتهم من اللقاح في حوالي الساعة التاسعة صباحًا يبدو لي بأنه غير مناسب لتطعيم الناس.

مانيلا حظر السفر المملكة المتحدة الفلبين بريطانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

إثيوبيا العام القادم!

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