«رجال الأعمال»: مصر مستعدة لاستقبال كافة الاستثمارات العربية والأجنبية

أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، أن مصر مستعدة لاستقبال كافة الاستثمارات العربية والأجنبية خلال الفترة الحالية، وذلك يرجع إلى فضل القيادة السياسية في حل جميع التحديات التي تقف أمام المستثمرين، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل جاذبة للاستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية.

وأضاف «المنزلاوي» أن جمعية رجال الأعمال مرحبة وسعيدة بالاستثمار العربي والأجنبي في مصر، لافتًا إلى أنها تعمل بجانب الحكومة علي عقد اللقاءات المستمرة مع رجال الأعمال الاجانب لتعريفهم بالامكانيات التي تمتلكها مصر، ولاسيما بعد النهضة الكبيرة التي شهدتها مصر في إنشاء المدن الجديدة والتوسع في المشروعات القومية.

وأشار عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، إلى أهمية دور الاستثمار في القطاع الصناعي، باعتباره من القطاعات الإنتاجية الهامة التي يحتاجها السوق المصرية وأسواق التصدير خلال الفترة المقبلة.

وتابع المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن كافة الاستثمارات الخليجية والشركات العاملة في السوق المصرية حققت عوائد جيدة جدًا خلال الفترة الماضية ونسب نمو إيجابية بفضل المشروعات القومية والكبري للدولة ومبادرات الرئيس السيسي الداعمة لمختلف القطاعات الاقتصادية وعلى رأسهم القطاع الصناعي والعقاري والمقاولات بجانب مشروعات البنية التحتية والانشاءات والتنمية العمرانية.