الأحد 25 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«رجال الأعمال»: مصر مستعدة لاستقبال كافة الاستثمارات العربية والأجنبية

المهندس مجد الدين
المهندس مجد الدين المنزلاوي

أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، أن مصر مستعدة لاستقبال كافة الاستثمارات العربية والأجنبية خلال الفترة الحالية، وذلك يرجع إلى فضل القيادة السياسية في حل جميع التحديات التي تقف أمام المستثمرين، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل جاذبة للاستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية.

وأضاف «المنزلاوي» أن جمعية رجال الأعمال مرحبة وسعيدة بالاستثمار العربي والأجنبي في مصر، لافتًا إلى أنها تعمل بجانب الحكومة علي عقد اللقاءات المستمرة مع رجال الأعمال الاجانب لتعريفهم بالامكانيات التي تمتلكها مصر، ولاسيما بعد النهضة الكبيرة التي شهدتها مصر في إنشاء المدن الجديدة والتوسع في المشروعات القومية.

وأشار عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، إلى أهمية دور الاستثمار في القطاع الصناعي، باعتباره من القطاعات الإنتاجية الهامة التي  يحتاجها السوق المصرية وأسواق التصدير خلال الفترة المقبلة.

وتابع المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن كافة الاستثمارات الخليجية والشركات العاملة في السوق المصرية حققت عوائد جيدة جدًا خلال الفترة الماضية ونسب نمو إيجابية بفضل المشروعات القومية والكبري للدولة ومبادرات الرئيس السيسي الداعمة لمختلف القطاعات الاقتصادية وعلى رأسهم القطاع الصناعي والعقاري والمقاولات بجانب مشروعات البنية التحتية والانشاءات والتنمية العمرانية.

رجال الاعمال مجد الدين المنزلاوي لجنة الصناعة الاستثمارات العربية والاجنبية المدن الجديدة القيادة السياسية المشروعات القومية

رئيس التحرير

وائل لطفي

إثيوبيا العام القادم!

الأكثر قراءة

القبض على المتهم بقتل راقصة في التجمع الأول بالقاهرة

رابط بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

«ريمونتادا حمراء».. الأهلي يهزم الإنتاج بثلاثية

هل حددت المملكة موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للمصريين؟

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الإنتاج الحربي

المحكمة تخطر الإنتربول بإدراج 3 متهمين على قوائم المطلوبين في «الجوكر»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

أحوال الفن والأدب بعد 69 عامًا من ثورة 23 يوليو 1952

محمود خليل

«الحكيم باشا».. مغسّل مش ضامن جنة

ماجد حبته

إخوان تونس.. النهاية تقترب

عبدالوهاب داود

أوقفوا الصياح.. الصحافة ليست وحدها

محمد مرعي

مصر وسياسة النفس الطويل

ماجد حبته

قيام تونس.. وقيامة الإخوان

بسنت حسن

عن الرق والتوبة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين ومسار ممتد من التعاون

صور

الشوط الأول.. ممر شرفى من الإنتاج الحربي لأبطال إفريقيا

انتهاء امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة

زحام المقاهي أثناء مشاهدة مباراة مصر ضد الأرجنتين

محطة تل أبيب

المزيد

تعيين أمير حايك سفيرا لإسرائيل لدى دولة الإمارات

برلماني سوري: الهجمات الإسرائيلية تستهدف البنية التحتية لوقف تقدم الجيش

الجزائر تصدر بيانًا جديدًا بعد انضمام إسرائيل فى الاتحاد الإفريقى بصفة مراقب