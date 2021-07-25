أمريكا تقدر التزام منغوليا المستمر بعمليات حفظ السلام في أفغانستان

أعربت الولايات المتحدة عن تقديرها لالتزام منغوليا المستمر بعمليات حفظ السلام في أفغانستان.

جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية عبرموقعها الإلكتروني اليوم الأحد خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان رئيس برلمان منغوليا زاندانشاتار ووزير الخارجية باتسيتسيج ، ونائب وزير الخارجية مونكجين أثناء زيارتها العاصمة "أولان باتار" في الفترة من 23 يوليو إلى 25 يوليو.

وناقشت شيرمان خلال زيارتها سبل تعزيز المؤسسات الديمقراطية في منغوليا وتعزيز سيادتها وتنويع اقتصادها، وسلطت شيرمان الضوء خلال اجتماعاتها على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومنغوليا.

وفي سياق اخر.. كشفت وزارة اللاجئين والعودة في أفغانستان أن الصراع المشتعل بين حكومة كابول وحركة طالبان، دفع أكثر من خمسين ألف أسرة إلى مغادرة منازلهم هذا العام وأدى إلى نزوح 14 ألفا من هذه العائلات خلال الـ15 يومًا الماضية في جميع أنحاء البلاد.

وفي سياق آخر، تعهدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية بشراكة قوية مع أفغانستان ومراقبة التطورات الجارية في هذه المرحلة الانتقالية الجديدة عن كثب وسط انسحاب القوات الدولية.

وجاء ذلك، وفق ما نقلته وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، في بيان مشترك بين الولايات المتحدة وأوروبا حول أفغانستان وجهود السلام.

وأفاد البيان المشترك بأن الممثلين والمبعوثين الخاصين للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وحلف شمال الأطلسي والنرويج والمملكة المتحدة اجتمعوا في روما يوم 22 يوليو الجاري لمناقشة الوضع في أفغانستان وتطورات السلام في أفغانستان بعد الجولة الأخيرة من المحادثات رفيعة المستوى بين أطراف النزاع يومي 17 و18 يوليو.

وأعربت الدول عن بالغ قلقها حيال مستويات العنف المرتفعة وهجوم طالبان العسكري والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات المزعومة في المجتمعات الأكثر تضررًا من النزاع المسلح المستمر في جميع أنحاء البلاد.

ودعت الولايات المتحدة والدول الأوروبية جميع الأطراف المعنية إلى الحد من العنف وحماية المدنيين واحترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي.