بالتزامن مع ديارنا.. «التلي» حكاية أقدم حرفة مصرية وأبرز مشاهيرها

انطلق معرض ديارنا للحرف اليدوية، تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي" بمنطقة مارينا 5 بمدينة العلمين فى الساحل الشمالى لمدة شهر، إذ يضم المعرض عدد كبير من المنتجات اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة والمشروعات متناهية الصغر.

ويستمر معرض ديارنا للحرف اليدوية على مدار شهر بداية من اليوم وحتى 25 أغسطس، كما يشارك بالمعرض ٢٥٠ عارضًا على ٣ مراحل، وتستمر كل مرحلة على مدار ١٠ أيام وتضم 80 عارضًا.

ويتضمن المعرض الكثير من المنسوجات والمفروشات والإكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة والرخام، وأزياء التلي الشهيرة بصناعتها فى جنوب مصر.

وتستعرض “الدستور” فى السطور التالية أزياء "التلي" كأقدم حرفة مصرية فى التاريخ

صناعة التلي فى مصر

يعود صناعة التلى فى مصر إلى فن أصيل، عبرت عنه نساء جنوب الصعيد بأزياءهم من قماش التلي، حيث عُرفت هذه الصناعة التى عمل بها السيدات منذ القرن الثامن عشر، فكانت وقتها تمثل زي النساء فى "الصعيد" كما اشتهرت بصناعتها سوهاج وأسيوط، فتعد من تراث هذه المناطق.

خيوط التلي

يتميز "التلي" بغرزة لافتة ودقيقة من التطريز الفريدة بالخيوط المعدنية الفضية والذهبية على قماش التلي الشبكي، وتشتهر جزيرة شندويلي بصعيد مصر بأنها القرية الأولى في إنتاجه على مستوى الجمهورية، كما أن له العديد من الأشكال والتطريزات من أزياء مرسومة للعروسة وسرير النموسية ورسومات بأشكال الشمس وجريد النخيل وأعواد القمح وغيرها.

أشهر النجمات اللواتي تألقن بـ"التلي"

جذب الكثير من سيدات النخبة المصرية مؤخرًا، أزياء التلي المعروفة بتراثها المصري، حيث تنتجها نساء جنوب مصر، وأصبحت تدخل فى الكثير من الموضة اليوم، وبالفعل أصبحت ترتديها مجموعة من النجمات والمشاهير على شاشات التليفزيون وفى المناس، أبرزهم المذيعة منى الشاذلي، والفنانة إسعاد يونس، ومايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة.

"التلي" يدخل فى الموضة اليوم

حديثًا، دخلت صناعة “التلى” فى الموضة، حيث استلهمت بيت أزياء مايكل كورس "michael kors" العالمي، تصميم قفطان عصري من التلي الأسيوطي، في مجموعته للأزياء الجديدة، المصممة حديثًا، وذلك عبر موقعه الإلكتروني، وأوضحت بيت الأزياء العالمي أن تصميمات القفطان مصنوعة من قماش الجورجيت، من الحرير، مُزين بأجهزة باللمعان في أنماط هندسية مصممة له، تزيد من ناحية الأكمام، لتعطي شكلًا جذابًا، كما جاء على موقع