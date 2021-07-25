وفاة و272 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى نيجيريا

سجلت نيجيريا أمس السبت بالتوقيت المحلي حالة وفاة أخرى بسبب فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 272 حالة إصابة جديدة في تسع ولايات بالبلاد، طبقًا لما ذكرته صحيفة "بريميوم تايمز" النيجيرية اليوم الأحد.

وأشار المركز النيجيري للسيطرة على الأمراض في أحدث تقرير له في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن لاجوس تصدرت مرة أخرى قائمة الإصابات بتسجيل 182 حالة إصابة جديدة.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 170 ألفًا و895 حالة.

وإجمالي حالات الوفاة إلى 2132، مع تسجيل حالة وفاة جديدة أمس السبت، ومن بين حالات الإصابة في نيجيريا، 164 ألفًا و788 حالة خرجت من المستشفيات بعد العلاج.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

ويشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.