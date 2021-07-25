الأحد 25 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحالة 69 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية في الدقهلية للتحقيق

الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إحالة 69 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الشباب والوحدات البيطرية المتغيبين عن العمل وتاركي العمل بدون إذن للتحقيق.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على كافة وحدات قطاعات الخدمات والمرافق بنطاق مدن ومراكز المطرية والمنزلة وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها، تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية وبإشراف ومتابعة الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين في كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

وأوضح التقرير أنه جرى إحالة 66 من العاملين والأطباء بالمستشفيات والوحدات الصحية فى قرى العصافرة والجماملة والقشطة ومستشفى المطرية المركزي ومستشفى جمصة المركزي ومركز رعاية الطفولة والأمومة بالمطرية، كما تم إحالة 3 من العاملين بمركز شباب المطرية ومركز شباب القشطة، هذا بالإضافة إلى وجود مجزر المطرية مغلقا أثناء حملات المرور.

ووجه محافظ الدقهلية لوكلاء وزارات الصحة والشباب والرياضة ومدير مديرية الطب البيطري بسرعة اتخاذ اللازم حيال إجراء التحقيقات مع حالات الغياب وترك العمل ومع مسئولي الوحدات التي وجدت مغلقة فى أوقات العمل الرسمية.

 

 

الدقهلية محافظ الدقهلية إحالة للتحقيق متغيبين عن العمل أيمن مختار

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