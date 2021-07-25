بعد روبى.. شروط حضور حفل أنغام فى المنارة تُثير الجدل

أثارت الفنانة روبي الجدل منذ أيام؛ بسبب الشروط الخاصة بحضور حفلها بالساحل الشمالي، بارتداء اللون الأبيض ومنع الهوت شورت وغيرها.

وبعد روبي، أحدثت المطربة أنغام هي الأخرى جدلًا بشروط حضور حفلها، والتي يرصدها "الدستور" في السطور التالية:

- يقام الحفل يوم 30 يوليو الجاري.

- وضعت الشركة المنظمة لحفل المطربة أنغام بمسرح المنارة أربعة شروط أمام الراغبين في الحضور، وهي:

- الالتزام بالزي الرسمي.

- عدم اصطحاب أطفال أقل من 6 سنوات.

- الدخول يبدأ من الساعة السادسة مساء ويمتد حتى منتصف الليل.

- حظر دخول جميع أنواع المأكولات والمشروبات رفقة الجمهور.

- منع دخول جميع أنواع الكاميرات.

«أسعار الحفل»

- وشجّع الموقع المُنظم للحفل الجمهور على حجز التذاكر بوجود خصم 20%.

- تتنوع فئات التذاكر بين 6 فئات، الأولى يبلغ سعرها بعد الخصم 2000 جنيه، والثانية 1600 جنيه، والثالثة 1200 جنيه، والرابعة 960 جنيها، والخامسة 800 جنيه، والأخيرة 600 جنيه.

"حفل السعودية"

كما استعدت النجمة أنغام لإحياء حفل غنائي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، السبت، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية في موسم الصيف، وتقدم أنغام خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة وبعض الأغاني باللهجة الخليجية.

وكانت تباع تذاكر حفل أنغام في السعودية في 6 فئات، تبدأ من 490 ريالًا، أي ما يوازي 2000 جنيه، وتتدرج أسعار التذاكر 785 ريالًا، ثم 980 ريالًا، أما تذكرة «VIP» فتبلغ قيمتها 1900 ريال، أما تذكرة «VVIP» بـ2450 ريالًا، بينما تبلغ قيمة تذكرة الـ«ROYAL»، التي تعتبر أعلى فئة في التذاكر، 2900 ريال سعودى أي ما يتجاوز 12 ألف جنيه.

وسبق وطرحت أنغام مؤخرا أغنية «برضه بتوحشني» التى جمعتها بوائل كفورى على طريقة الدويتو لأول مرة، وهي من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا.