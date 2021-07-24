الليلة.. أنغام تُحيي حفلا ضخمًا بالسعودية

تحيى النجمة أنغام، مساء اليوم السبت، حفلا غنائيا ضخما بالمملكة العربية السعودية، ضمن حفلات صيف جدة بمشاركة الفنان محمد الشرنوبي، والفنان تامر عاشور، برعاية هيئة الترفيه.

وتقدم أنغام خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة وبعض الأغاني باللهجة الخليجية.

هذا ومن المقرر أن تعود أنغام إلى القاهرة مساء غدا للاستعداد لحفلها الغنائي على مسرح المنارة بمنطقة التجمع الخامس والمقرر إقامته يوم الجمعة المقبل الموافق 30 يوليو الجاري.

شروط حفل أنغام بمسرح المنارة

ووضعت الشركة المنظمة لحفل المطربة أنغام بمسرح المنارة المقرر يوم 30 يوليو الجاري، أربعة شروط أمام الراغبين في الحضور أولها الالتزام بالزي الرسمي، وعدم اصطحاب أطفال أقل من 6 سنوات، ورغم أن الدخول للحفل سيبدأ من الساعة السادسة مساء ويمتد حتى منتصف الليل، تم حظر دخول جميع أنواع المأكولات والمشروبات برفقة الجمهور.

تخفيضات على تذاكر حفل أنغام

وقررت الشركة المنظمة أيضا تشجيع الجمهور على قضاء السهرة الصيفية بالمسرح المكشوف، وأعلنت عن وجود خصم 20%، على 6 فئات من التذاكر، الأولى يبلغ سعرها بعد الخصم 2000 جنيه، والثانية 1600 جنيه، والثالثة 1200 جنيه، والرابعة 960 جنيها، والخامسة 800 جنيه، والأخيرة 600 جنيه.

وأوشكت تذاكر حفل النجمة أنغام على النفاذ والمقرر إقامتها يوم 30 يوليو الجاري على خشبة المسرح المكشوف بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع الخامس

أغنية برضه بتوحشني

تصدرت ديو “برضه بتوحشني” للنجمة أنغام والنجم اللبناني وائل كفوري تريند موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وطرحت الأغنية الأسبوع الماضي في أول أيام عيد الأضحى عبر القناة الرسمية للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية وهي من كلماته، وألحان عمرو مصطفى، وتنفيذ وقيادة الأوركسترا المايسترو هاني فرحات، ومكس وماستر المهندس أمير محروس.

وتصدرت أغنية برضه بتوحشني" المركز الرابع للمحتويات الرائجة لموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وحققت الأغنية ما يقرب من 2 ونصف مليون مشاهدة، وتعد هذة الأغنية الأولى التي تجمع بين أنغام ووائل كفوري.