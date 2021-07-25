تقرير هندي يشيد بمبادرة «حياة كريمة»: قدمت خدمات حيوية للقرى المصرية

أشادت صحيفة "The Rahnuma" الهندية بمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية قرى الريف، معتبرة إياها بأنها نجحت حتى الآن في الحد من معدلات الفقر وتقديم خدمات حيوية للقرى المستهدفة.

ونقلت الصحيفة الهندية عن الرئيس السيسي قوله إن مشروع حياة كريمة سيكون "إنجازًا غير مسبوق" لمصر، لافتة إلى أن المبادرة تعمل على تطوير حوالي 4600 قرية مصرية من خلال بناء 175 مركزًا إداريًا في 20 محافظة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقده أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة "معًا نبني المستقبل"، أنه "لابد أن يرى المواطنون حجم العمل الذي يتم بذله في مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري".

وتابع: "أحلم أن ما يتم إنجازه يرضي ربنا ويرضينا ويسعدنا، لا بد من تغيير حياة الناس في القرى، ويجب أن يكون هناك تعاون من الناس في القرى حتى يساعدوا في المخرج النهائي".

ولفتت الصحيفة الهندية، إلى أن الرئيس السيسي أعلن أنه ستكون هناك مسابقة لأفضل مركز ومحافظة وقرية ضمن المبادرة ، وأكد أن المكافآت ستكون "كبيرة وذات مغزى".

ونوهت الصحيفة إلى أن مبادرة " حياة كريمة" تعمل على استهداف القرى الأكثر فقرًا بالتمويل، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الذي أعدها بالتنسيق مع الوزارات الحكومية والجهات الأخرى.

وأكدت أن المبادرة نجحت حتى الآن في الحد من معدلات الفقر وتقديم خدمات حيوية للقرى المستهدفة.

وكانت وكالة شينخوا الصينية أشادت أيضا بمبادرة "حياة كريمة" ووصفتها بأنها أكبر مشروع عملاق في تاريخ مصر الحديث يهدف إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وخلق حياة أفضل للمواطنين.

واعتبرت الوكالة الصينية أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعد أكبر مشروع لتنمية القرى في مصر من خلال توفير الخدمات الأساسية لأكثر من 58 مليون نسمة، فضلًا عن خلقها الآلاف من فرص العمل للسكان في الريف.