«الجمهورية»: «حياة كريمة» مشروع تاريخى غير مسبوق

ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن (حياة كريمة) مشروع تاريخي غير مسبوق يغير الحياة الاجتماعية لنحو 60 مليونا، وينقلهم إلى حياة عصرية وحضارية جديدة يتمتعون فيها بكل وسائل التكنولوجيا الحديثة التي سوف تيسر لهم كل أمور حياتهم اليومية، و توفر عليهم الجهد والتعب و العرق و سوف يكون جاذبا لهم للتمسك بالمعيشة في قراهم، ولن يهجروها إلى المدن لأن القرية في ظل مشروع (حياة كريمة) لن تختلف عن الحضر ولن تنقصها الخدمات و المرافق و الوسائط التكنولوجية.



وقالت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأحد بعنوان (حياة كريمة حقيقية) - إن هذه الطفرة التنموية التي يشهدها الريف المصري، يعود الفضل فيها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يضع المواطن المصري، و رفع مستواه الاجتماعي على رأس أولويات اهتماماته، و خطط و برامج التنمية التي يوجه بتنفيذها وفق برامج زمنية محددة للانتهاء منها؛ و لذلك تعمل الحكومة على استحداث آليات غير تقليدية لتطوير الريف و انجاز مراحل المشروع وفق رؤية الرئيس لتحقيق النقلة النوعية و الحضارية لسكان القري.



وتابعت: مزايا كثيرة سوف تتحقق للريف بفضل هذا المشروع؛ حيث سيدخل الصرف الصحى إلى 1148 قرية، و سوف تتمتع كل القرى بوجود مياه الشرب على مدار الساعة و سوف تزود 4 ملايين وحدة سكنية بالغاز الطبيعي و سوف تقام مجمعات خدمية تضم كل الإدارات الحكومية.



واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالتأكيد على أن رؤية الرئيس السيسي تتحول إلى واقع على الأرض وتحقق الحياة الكريمة الحقيقية، لعشرات الملايين من سكان الريف، الذين سوف تزدهر حياتهم، و يتغير واقعهم إلى الأفضل و في وقت قياسي، و وفقا لأفضل المعايير العصرية الحديثة؛ تذويبا للفوارق بين سكان الحضر و الريف.