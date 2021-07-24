5140 إصابة و5 وفيات بفيروس كورونا في إيطاليا

سجلت إيطاليا 5140 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 5 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، السبت، أنه تم إعطاء 64.1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ560 ألفًا و854 جرعة في اليوم، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا شهرًا واحدًا لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين. وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 30 أسبوعًا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في إيطاليا إلى 4.31 مليون حالة، والوفيات إلى 127 ألفًا و937 حالة.

وأعلنت إيطاليا عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل عام و25 أسبوعًا.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

أضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.