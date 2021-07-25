أبرزها الوجه وظهر اليد.. أماكن لا يجب رسم الوشم عليها

أصبح استخدام الوشم شائعا في الآونة الأخيرة، وتبدو فكرة الوشم رائعة لكن ينبغي توخي الحذر قبل الإقدام عليه، فقد تكون بشرتك عرضة للإصابة بالحساسية، كما يشكل رسم الوشم الإصابة بالندبات اعتمادًا على حبر الوشم المستخدم جنبًا إلى جنب مع التعرض لآشعة الشمس.



الوشم على الوجه

وطبقا لموقع health، على الرغم من أن الوشم ذي اللون الواحد له مخاطر أقل مقارنة بالألوان شديدة التصبغ خاصة على الوجه، لكن وشم الوجه بشكل عام ينطوي على الكثير من المخاطر لأن الوجه عادة ما يتعرض لآشعة الشمس.

وفي حالة إزالة الوشم، هناك فرص عالية للغاية لحدوث ندبات، ناهيك عن الألم الذي يتسببه رسم الوشم على الوجه وكذلك تضرر النهايات العصبية الموجودة بمنطقة الوجه.

علاوة على ذلك فقد أثبتت متابعة وشوم الأشخاص على منطقة الوجه أن الوشم في هذه المنطقة يتلاشى في فترة زمنية من عامين إلى ثلاثة أعوام، نظرا لتعرض الوجه للشمس التي تقضي على لون الوشم، وكذلك وضع مستحضرات التجميل وواقي الشمس على الوجه.

الوشم أسفل الظهر

منطقة أسفل الظهر هي منطقة حساسة أخرى يمكنك تجنبها، حيث إنه في حالة التصوير بالرنين المغناطيسي، يمكن أن تتفاعل الأصباغ أثناء فحص الجسم وتتداخل مع الاختبار.

الجزء العلوي من الجسم

الجزء العلوي من الجسم الذي يضم الجزء العلوي من الصدر والظهر والكتف، من المفضل تجنبه تماما عند إجراء تصميمات الوشم المتقنة لأنك قد تكون عرضة للجدرات.

والجُدرات هي عبارة ندبات دائمة متراكمة ترتفع فجأة فوق باقي الجلد.

منطقة الجزع

منطقة الجذع تكون عرضة للإصابة بالتهاب الجلد التحسسي والطفح الجلدي المروع، وكنتيجة لرسم الوشم من المحتمل أن يكون هناك رد فعل جلدي مؤلم في هذه المنطقة.

قد تعاني أيضًا من بثور وحكة إذا ساءت حالة الجلد، وستضطر إجراء إزالة الوشم.



وشم اليد

ظهر اليد والأصابع حساس للغاية وله جلد رقيق وكنتيجة لرسم الوشم عليه يمكن أن تنزف ،كما تكون معرضا لجرح نفسك أثناء عملية الوشم لأن هذا الجلد على اتصال وثيق بالعظام."

وبنفس الطريقة ينبغي تجنب المنطقة المحيطة بالأصابع