التحقيق فى بلاغ يتهم «فتاة الهوهوز» بالتحريض على الفسق

بدأت جهات التحقيق في فحص مقطع فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لفتاة ترقص عبر تطبيق «تيك توك».

وجاء ظهور الفتاة خلال المقطع وهي ترتكب أفعالًا وإيحاءات جنسية، وارتكبت الفتاة المعروفة بـ«فتاة الهوهوز» على تطبيق «تيك توك» في مقطع فيديو قيامها بارتكاب إيحاءات غير لائقة متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد وتنشر الفاحشة وتحرض على الفسق والفجور.

وتقدم محامي ببلاغ للنائب العام ضد فتاة الهوهوز وزوجها، حمل رقم 85101 عرائض المكتب الفني، جاء فيه أن المشكو في حقهما يقومان ببث فيديوهات خادشة للحياء، وأنه يظهر في الفيديوهات شخص يدعي تصوير زوجته في أوضاع مخلة بها، ألفاظ وإيحاءات جنسية تخص غرفة النوم فقط.

وأضاف البلاغ أن المشكو في حقهما لم يكتفيا بالأفعال الخادشة للحياء، بل تطرق الأمر إلى الخوض في الدين، حيث حللت الحرام في أحد المقاطع، ونالت من طائفة بالمجتمع المصري وهم أهل الصعيد بقصد التربح من ذلك، مهدرين قيم ومبادئ للمجتمع.