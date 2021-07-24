الأحد 25 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

محمد جمعة يزرق بـ«كاميليا».. وروّاد السوشيال: «تتربي في عزك»

محمد جمعة
محمد جمعة

حالة من السعادة سيطرت على الفنان محمد جمعة، الذي رزق بمولودة جديدة، حيث شارك جمهوره فرحته، ونشر عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" صورته وهو يحمل مولودته بين ذراعيه.

وعلق الفنان محمد جمعة على الصورة التي نشرها قائلا: "الحمد لله كثيرا ربنا أكرمني ورزقني كاميليا".

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا على المنشور ووصلت التعليقات والإعجاب به لأكثر من 30 ألف متابع عبر "إنستجرام"، حيث كتبت منى ممدوح: "الف بركة يا ابو كاميليا تتربي في عزك يارب، الف الف مبروك".

بينما علق حساب باسم صاصا شهاب من جمهور الفنان محمد جمعة عبر السوشيال ميديا، وكتب: "تتربى في عزك يارب"، وهنأه أيضًا حساب يحمل اسم سارة صلاح، وكتبت: "بارك الله في المولودة وجعلها الله قرة عين لك ولزوجتك".

يذكر أن محمد جمعة لديه ابن يدعى "عمر" وكان ينشر فيديوهات له عبر حسابه على Tiktok من يومياتهما معا.

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الفنان محمد جمعة محمد جمعه مسرحية أبو العربي مولودة

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