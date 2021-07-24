ضبط 509 حالات إشغال خلال حملات قادها رؤساء أحياء الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية 9 حملات، تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات الرقابية خلال أيام عطلة عيد الأضحي المبارك بنطاق جميع الأحياء لإزالة التعديات والإشغالات، وتحقيق الانضباط تيسيراً على المواطنين، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 509 حالات إشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

حملات رفع الاشعالات

وفي هذا الصدد، قاد اللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك حملتين لإزالة الإشغالات استهدفت الأولى إزالة الإشغالات وتوسعة الطريق بمناطق ميدان عرابي، والتحرير، طريق ٢٦ يوليو، شارع قصر رأس التين، والثانية استهدفت ميدان عرابي، والتحرير، وشارع السيد محمد كريم حيث تم العمل على توسعة الطريق لسيولة الحركة المرورية، حيث أسفرت الحملتين عن ضبط عدد 120 حالة إشغال.

حملات رفع الاشعالات

وشن حي المنتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود ثلاث حملات لإزالة ورفع الاشغالات وفتح الطريق أمام المارة الأولي بشوارع خالد بن الوليد، والمستجد، والسيوف قبلي، ومصطفى كامل، وأمين حسونة، وخالد بن الوليد، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 48 حالة إشغال والثانية بشارع 45 بحري وقبلي، وشارع مصطفى كامل الراس السوداء مرورا بمنطقة السيوف شارع محمد عارف، وعمر مكرم، وعادل مصطفى شوقي، وأمين حسونة، والنخيل، أسفرت عن ضبط 112 حالة إشغال، والحملة الثالثة بمناطق طريق الجيش من شارع ٤٥ إلي شارع الإقبال، ومسجد بدر من ش مصطفي كامل أسفرت عن ضبط 94 حالة إشغال.

حملات رفع الاشعالات

وفي حي وسط قاد المحاسب رجب النقيدي ثلاث حملات لإزالة الاشغالات والحواجز أسفرت عن ضبط 90 حالة إشغال، بدأت الأولى من ميدان محطة مصر، وشوارع أحمد محرم، المينا الشرقية، ابن زنكي، طلعت حرب، وتوجهت الحملة الثانية إلى شوارع عبد المعطي الخيال، كآمل مرسي، سامي جنينة، بورسعيد، عرفي، وعمر لطفي، وتوجهت الحملة الثالثة الي شوارع فؤاد 'صفية زغلول، سعد زغلول، طريق الجيش، الإسكندر الاكبر، الناصر محمد، المستشفى الإيطالي، بوالينو، محرم بك، ميدان الرصافة، وعبد القادر الغرياني، حيث تم إزالة جميع الإشغالات والتعديات، وإلزام الباعة الجائلين بالأماكن المحددة في محطة مصر، وإزالة ورفع الحواجز الحديدية والكتل الخرسانية التي تستخدم لحجز اماكن للسيارات وتعيق المارة.

حملات رفع الاشعالات

وشن حي العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت رئيس الحي حملة بطريق المحور والهوارية حتى كارفور العروبة وطريق الكافوري برج العرب، أسفرت عن ضبط 45 حالة إشغال، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.